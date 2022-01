Tổ ấm hạnh phúc của 2 diễn viên Lê Dương Bảo Lâm, Mạc Văn Khoa

Mạc Văn Khoa đã lập gia đình. Bà xã của nam diễn viên hài tên Thảo Vy. Cặp đôi quen nhau ở hậu trường Cười xuyên Việt 2015. Lúc đó, Thảo Vy xin chụp ảnh cùng Mạc Văn Khoa. Thảo Vy lớn hơn Mạc Văn Khoa 3 tuổi. Vì vậy, cả hai đều giấu gia đình trong 2 năm đầu hẹn hò. “Lúc đầu, mẹ anh Khoa có vẻ không thích tôi lắm. Thời gian đó, hai đứa rất buồn dù vẫn yêu nhau, nhưng anh Khoa bị áp lực rất nhiều”, Thảo Vy chia sẻ. Đến với Thảo Vy, Mạc Văn Khoa chưa có gì trong tay. Nam diễn viên từng trải qua những ngày đi hẹn hò cũng phải mượn xe của người nhà, xe hết xăng nhưng không có một đồng trong người. Thảo Vy tốt nghiệp ngành biểu diễn thời trang. Tuy nhiên, cô không chọn con đường lấn sân vào showbiz mà lùi về phía sau làm hậu phương vững chắc, cũng như hỗ trợ Mạc Văn Khoa trong công việc. Cặp đôi đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới vì dịch bệnh. Thể trạng của Thảo Vy khá yếu và khó có con. Vì thế, vợ chồng Mạc Văn Khoa vỡ òa hạnh phúc khi biết tin Thảo Vy có thai. Trong thời gian mang bầu, Thảo Vy được chồng chiều chuộng hết mức. Thảo Vy chia sẻ: “Khoa không cho mình làm gì cả, ở nhà ăn gì thì Khoa nấu, nếu bận đi quay thì có người mua. 3 tháng đầu thì mình bị nghén, ăn gì cũng không ngon và nhanh xuống ký. Đến tháng thứ 4, Khoa giảm lịch quay lại để ở nhà với mình thường xuyên. Dù thèm chua vào 12h đêm, Khoa vẫn tìm được cho mình. Lúc bị động thai, anh cũng bên cạnh ôm mình an ủi”. Tháng 12/2020, Thảo Vy lâm bồn trước ngày dự sinh khoảng 1 tháng. Chứng kiến vợ sinh con vất vả, Mạc Văn Khoa nhiều lần bật khóc. Nam diễn viên hài cố gắng chăm con gái để bé tăng cân. Khi Thảo Vy đề cập đến việc sinh thêm con, Mạc Văn Khoa muốn chờ ít nhất 3 năm do vợ sinh mổ. Từng cấm cản chuyện yêu đương nhưng từ khi Thảo Vy sinh con, mẹ chồng hết lòng yêu thương cô. Giống Mạc Văn Khoa, Lê Dương Bảo Lâm đã lập gia đình. Anh kết hôn với Quỳnh Quỳnh năm 2017 sau 7 năm hẹn hò. Bà xã của Lê Dương Bảo Lâm sinh năm 1992 và từng theo học tại trường Sân khấu Điện ảnh. Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ, vợ chiều anh hết mức và gọi anh là công chúa. Ngược lại Bảo Lâm lại gọi vợ là mẹ xưng con. Ngoài việc chăm miếng ăn, giấc ngủ cho chồng, bà xã của Bảo Lâm còn làm trợ lý và tài xế cho chồng. Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ, anh rất trân trọng vợ và gọi cô là người con gái hiếm có, khó tìm. Nam diễn viên tiết lộ, vợ anh thấy chồng quyến rũ nhất khi mang tiền về nhà. Bởi vậy, mỗi khi nhận cát-sê, về nhà anh sẽ rải tiền khắp nhà từ tầng 1 tới tầng 3 để vợ nhặt trong niềm vui sướng. Vợ chồng Bảo Lâm có hai con gái chung: bé Bảo Nhi (sinh năm 2018) và bé Bảo Ngọc (sinh năm 2020). Hiện tại, Quỳnh Quỳnh mang bầu lần 3. Cô dự định đặt tên con gái là Bảo My. Xem video "Ưng Hoàng Phúc sốc khi biết Mạc Văn Khoa là em trai, Lâm Vỹ Dạ là vợ mình". Nguồn Ơn giời, cậu đây rồi

