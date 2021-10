Tình duyên lận đận của nghệ sĩ Hồng Nga từng thất lạc con 18 năm

Nghệ sĩ Hồng Nga mới đây bất ngờ cho biết, bà tiêm đến 4 mũi vắc xin COVID-19 vì quên. Con trai nuôi của Hồng Nga cho biết, đầu năm nay, nữ nghệ sĩ được tiêm 2 mũi vắc xin tại Mỹ. Tháng 4, bà trở về Việt Nam, ở một mình trong căn hộ chung cư thuộc phường Phạm Ngũ Lão. Do không nhớ mình đã tiêm vắc xin hay chưa, nghệ sĩ Hồng Nga tiêm thêm 2 mũi vắc xin khi có giấy mời. Sau tiêm, sức khỏe của nghệ sĩ Hồng Nga không có dấu hiệu bất ổn. Ảnh: Người lao động Nghệ sĩ Hồng Nga có đường tình duyên lận đận, từng qua 4 lần đò. Theo Phụ nữ TP.HCM, bà và người chồng đầu tiên vài ba bữa mới gặp nhau một lần. Cuối cùng, nữ nghệ sĩ nhận ra bà bị lợi dụng. Ảnh: Lao động Hồng Nga và người chồng thứ hai có 3 con chung. Theo nữ nghệ sĩ, người chồng thứ hai của bà cũng không có trách nhiệm với vợ con. Còn người chồng cuối cùng của bà lại là “ma men”. Ảnh: Vietnamnet Nữ nghệ sĩ chia sẻ trên Sài Gòn giải phóng online, nhìn về quá khứ, bà thấy những ngày hạnh phúc chẳng tày gang. Bà thừa nhận do thẳng tính, không thích quỵ lụy nên dù vất vả bà vẫn một mình nuôi 5 người con. Ảnh: Sài Gòn giải phóng online Nghệ sĩ Hồng Nga tâm sự về tình duyên lận đận: “Đời tôi như phim. Từ trẻ đã vương mang nhiều nỗi khổ cực, đắng cay tình đời. Hạnh phúc gia đình cứ đến rồi đi. Bốn lần hạnh phúc rồi tan vỡ, để lại bao vết thương lòng, bao nỗi đau chạm đáy”. Ảnh: PLO Năm 2008, trên Vnexpress, nghệ sĩ Hồng Nga kể chuyện thất lạc con 18 năm. Bà chia sẻ, vì quá vất vả nên gửi hai con gái đầu còn rất nhỏ cho một người bạn trông nom. Năm 1980, người bạn này qua Thụy Sĩ mang theo con của nữ nghệ sĩ nhưng lại để lạc mất cả hai. Ảnh: VTV Nghệ sĩ Hồng Nga khóc cạn nước mắt vì lạc mất hai con nhưng vẫn phải cố gắng diễn để nuôi ba người con còn lại. Nhiều năm trôi qua, trong một buổi lưu diễn tại Thụy Sĩ, bà kể lại chuyện lạc mất con. May mắn, nữ nghệ sĩ tìm lại được 2 con. Ảnh: PLO Tuy nhiên, hai con gái của Hồng Nga không nhận ra mẹ và không biết nói tiếng Việt. Sau đó, Hồng Nga thường tìm gặp hai con khi sang Thụy Sĩ lưu diễn. Ảnh: Sài Gòn giải phóng online Trong cuộc phỏng vấn với Đồng Tháp online năm 2015, nghệ sĩ Hồng Nga cho biết, hai người con thất lạc của bà ở Thụy Sĩ nhận lại bà là mẹ, nhưng tình cảm, mối liên hệ cũng chỉ là thăm hỏi nhau qua điện thoại. Ảnh: Pháp luật Việt Nam Hơn 20 năm nay, nữ nghệ sĩ không còn quan tâm đến đàn ông. “Tôi không mang nước mắt khóc cho đàn ông nữa mà khóc cho những vai diễn trên sân khấu”, bà bộc bạch. Ảnh: Người lao động Xem video "Đảm bảo an toàn khi tiêm vắc xin phòng COVID-19". Nguồn VTV4

