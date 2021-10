Nghệ sĩ Hồng Nga tiết lộ lý do tiêm 4 mũi vắc xin COVID-19

Mới đây, trong một clip đăng tải trên kênh Youtube cá nhân, nghệ sĩ Hồng Nga bất ngờ cho biết, bà tiêm đến 4 mũi vắc xin COVID-19. Ảnh: Người lao động Nghệ sĩ Hồng Nga tiêm 4 mũi vắc xin COVID-19 vì quên. Bà chia sẻ: “Tôi lớn tuổi rồi nên không nhớ mình đã tiêm. Khi người ta hỏi sao chưa đi tiêm, tôi bảo tôi không nhớ có tiêm hay chưa. Tuy nhiên, cuối cùng tôi vẫn đi tiêm cho chắc. Tôi vẫn khỏe chứ có làm sao đâu. Chỉ tại tôi không nhớ thôi". Ảnh: Phunuonline Chia sẻ trên Vietnamnet, con trai nuôi nghệ sĩ Hồng Nga cho biết, đầu năm nay, nữ nghệ sĩ được tiêm 2 mũi vắc xin tại Mỹ. Tháng 4, bà trở về Việt Nam, ở một mình trong căn hộ chung cư thuộc phường Phạm Ngũ Lão. Ảnh: Người lao động Do không nhớ mình đã tiêm vắc xin hay chưa, nghệ sĩ Hồng Nga tiêm thêm 2 mũi vắc xin khi có giấy mời. Sau tiêm, sức khỏe của nghệ sĩ Hồng Nga không có dấu hiệu bất ổn. Ảnh: Phụ nữ sức khỏe Đại diện Trạm Y tế phường Phạm Ngũ Lão chia sẻ, họ chưa nhận được thông tin về việc tiêm 4 mũi vắc xin của nghệ sĩ Hồng Nga. “Việc lên danh sách người tiêm vắc xin do bên ủy ban làm. Sau đó, trạm y tế phường và đơn vị tiêm sẽ chủng ngừa cho người dân theo danh sách đã lập”, đại diện Trạm Y tế cho hay. Ảnh: Zing Trước đó, vào tháng 3/2021, nghệ sĩ Hồng Loan (con gái nghệ sĩ Bảo Quốc) chia sẻ clip đưa nghệ sĩ Hồng Nga đi tiêm vắc xin COVID-19 mũi thứ 2. Ảnh: Vietnamnet Nghệ sĩ Hồng Nga đưa con gái sang Mỹ hồi đầu năm 2020 rồi cả hai bị kẹt lại ở đây. Ảnh: Vietnamnet Nghệ sĩ Hồng Nga từng chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ mùa dịch: "Phòng tôi đang ở chỉ có 8 m2 thôi, để cái giường là hết chỗ rồi. Hàng ngày tôi cố gắng sinh hoạt, uống thuốc đầy đủ theo lời dặn bác sĩ. Cứ ba tháng, tôi đi khám định kỳ một lần. Tôi cũng ráng giữ cho tinh thần luôn được thoải mái, không để chuyện không vui làm ảnh hưởng sức khỏe”. Ảnh: Người lao động Xem video "Đảm bảo an toàn khi tiêm vắc xin phòng COVID-19". Nguồn VTV4

