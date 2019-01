Tình cũ Á hậu Hoàng Oanh làm điều đặc biệt cho bạn gái

Huỳnh Anh chia sẻ dòng trạng thái trên mạng xã hội: "Em ở xa, kỉ niệm một năm hai đứa mình, anh không biết làm gì đành hát cho em nghe những gì anh nghĩ, dùng âm nhạc để thay lời muốn nói.



Y Vân, kỉ niệm một năm hai đứa mình và chúc mừng em bé của anh vừa có thành công mới... Chỉ kịp thu âm chứ chưa kịp mix match chỉnh sửa gì. Bản full sẽ ra sau vậy".

Nam diễn viên và bạn gái không ngại chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội Tuy yêu xa nhưng cả hai cũng tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi để gặp nhau. Từ khi công khai mối tình lãng mạn này, nam diễn viên Chạy trốn thanh xuân thường xuyên chia sẻ tình cảm dành cho bạn gái trên trang cá nhân khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ.

Đáp lại tình cảm của Huỳnh Anh, bạn gái anh cũng chia sẻ dòng tâm sự dài trên Instagram nhớ về một năm bên nhau: "1 year has passed by since we first talked to each other, & that is nothing compared to the time I want to be by your side & the duration of your new contract.. Congratulations again for making it to another step closer to your goals my love, I know the past few days haven’t been easy for both of us & I wanted to let you know I truly am proud of you & blessed to have you as my bestfriend".

(Tạm dịch: "Đã một năm trôi qua kể từ lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau, và đó không là gì so với thời gian em muốn ở bên cạnh anh và thời hạn của hợp đồng mới của anh... Chúc mừng anh một lần nữa vì đã tiến một bước gần hơn tới mục tiêu của mình, tình yêu của em. Em biết những ngày vừa qua không dễ dàng cho cả hai chúng ta và em muốn cho anh biết em thực sự tự hào về anh, và em muốn anh biết rằng em thật may mắn khi có anh là người bạn thân nhất của em".)

Bạn gái nam diễn viên 1992 tên Y Vân hiện đang sinh sống và làm việc tại Bỉ, cặp đôi quen biết nhau qua mạng xã hội, trước đó Y Vân cũng không hề biết bạn trai là một diễn viên nổi tiếng ở Việt Nam.

Trước khi đến với mối tình này, Huỳnh Anh và MC Hoàng Oanh từng có 3 năm mặn nồng, sau đó cả hai tuyên bố "đường ai nấy đi" vì quá khác biệt trong tính cách, suy nghĩ.

Tuy đã chia tay, song cả hai vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè, vẫn thường xuyên chia sẻ với nhau những vấn đề trong cuộc sống.