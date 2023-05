Tình bạn đẹp hiếm có của Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng

Mới đây, Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng cùng làm huấn luyện viên chương trình The new mentor. Hà Hồ khẳng định, sẽ không có chuyện hai người “nghỉ chơi” vì drama. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng không ít lần hợp tác với vai trò người mẫu. Ảnh: Vietnamplus Đôi bạn thân luôn ủng hộ nhau trong công việc. Trong ảnh, Hà Hồ đến chúc mừng Thanh Hằng ra mắt phim điện ảnh. Ảnh: Dân Việt Trên mạng xã hội, Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà xưng hô "vợ chồng" khi trò chuyện. Ảnh: Gia đình Việt Nam Năm 2017, khi Minh Hằng tố bị Hồ Ngọc Hà chèn ép không thể ngồi ghế nóng The Face, Thanh Hằng trở thành người ở giữa vì chơi thân với Minh Hằng. Ảnh: Vietnamnet Nói về mối quan hệ với Thanh Hằng sau ồn ào với Minh Hằng, Hà Hồ chia sẻ trên Vietnamnet: "Mọi người bị sóng dư luận quá, tin dư luận quá, tin tin đồn quá nên hay thắc mắc chứ người trong nhà hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Bọn tôi cũng lớn rồi, không còn là trẻ con để ai nói thế này thế kia rồi hiểu lầm nhau, nghỉ chơi với nhau”. Ảnh: Người đưa tin Còn Thanh Hằng trong cuộc phỏng vấn với Zing, bày tỏ rằng: “Tôi và Hồ Ngọc Hà chưa từng xảy ra chuyện gì để mà phải giải thích hay ai trong hai người phải làm nạn nhân cả”. Ảnh: Yeah1 Về cách giữ tình bạn với Hà Hồ, Thanh Hằng chia sẻ trên Dân Việt: “Trong mối quan hệ giữa con người, dù là tình yêu hay tình bạn vẫn luôn mong manh dễ vỡ. Mỗi cá nhân đều có những tính cách, suy nghĩ khác nhau, nhưng nếu đã xác định là bạn bè, sẵn sàng đi chung với nhau trên con đường dài thì điều quan trọng là phải biết nhường nhịn lẫn nhau, lui về sau một chút, biết nghĩ cho đối phương một chút, mối quan hệ sẽ luôn bền chặt, dài lâu. Đó là cách giúp tôi giữ được mối quan hệ tốt đẹp với Hà Anh Tuấn và Hồ Ngọc Hà suốt nhiều năm qua”. Ảnh: Khám phá Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng hiện tại đều là ngôi sao hạng A, xinh đẹp, giàu có. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Xem video: "Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng nắm tay dự sự kiện". Nguồn Saigon Stories

