Tiết lộ về cậu bé đóng con của cặp Thư - Vũ "Về nhà đi con"

Ở tập 62 của "Về nhà đi con", cu Bon - con trai của Thư (Bảo Thanh) và Vũ (Quốc Trường) đã chính thức xuất hiện. Nhân vật đáng yêu thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Nhiều người còn ưu ái gọi cậu bé với biệt danh “cậu bé vàng trong làng điện ảnh” vì mới lọt lòng đã được đóng phim, lại là một bộ phim đình đám.



Đại diện bộ phận tổ chức sản xuất của phim "Về nhà đi con" tiết lộ, khi cu Bon quay cảnh đầu tiên trong phim là cậu bé mới được 1 tháng 17 ngày tuổi. Cậu bé tên thật là Trần Hà Gia Hưng (Gia Hưng là tên, Trần Hà là họ của cả bố và mẹ) con của chị Hà Thị Quyên. Để thuyết phục được gia đình đồng ý cho bé tham gia phim là cả một vấn đề vô cùng đau đầu bởi bé quá non tháng. Tuy nhiên, khi gia đình đồng ý thì áp lực vẫn đè nặng cả tổ sản xuất lẫn đạo diễn bởi diễn viên này quá đặc biệt, thời tiết lúc ấy lại quá nóng. Bởi thế, rất nhiều phương án bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn cho cu Bon đã phải được vạch ra. Thậm chí, không chỉ có phương án bảo vệ bé mà còn cả phương án bảo vệ mẹ của bé khi đi cùng con đến đoàn phim. Mãi đến khi đóng máy, đoàn phim mới thở phào nhẹ nhõm vì cậu bé đã “bình an vô sự” trong suốt những ngày quay.

Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng chia sẻ: “Phải nói thật, để tìm được đứa bé mới hơn 1 tháng tuổi tham gia phim là cả một vấn đề. Vì không ông bố bà mẹ nào dám mạo hiểm cho con ra phim trường khi còn non nớt như thế cả. May mắn là cuối cùng tổ sản xuất đã thuyết phục được bố mẹ bé đồng ý. Lúc bé tham gia phim là mới chỉ hơn 1 tháng và khi đóng máy là bé đã hơn 3 tháng tuổi.

Để đảm bảo an toàn cho bé, chúng tôi phải thay đổi lịch quay theo sinh hoạt của bé. Chẳng hạn, cảnh bé khóc thì phải canh lúc bé thức dậy, cảnh bé ngủ phải canh lúc đến giờ bé ngủ... mới quay.

Nghĩa là mọi sinh hoạt của bé trong phim như: khóc, ngủ, ăn, vệ sinh… đều hoàn toàn tự nhiên theo đúng giờ giấc của bé. Nhiều khi đang quay mà em bé muốn đi vệ sinh là cả đoàn phim cũng phải dừng quay và đợi khi xong mới dám quay tiếp. Có lẽ vì thế mà bình thường 1 tập phim quay 3 ngày là xong nhưng vì diễn viên đặc biệt này mà quay lên tới 7 ngày vẫn vui vẻ.

Thậm chí, có những hôm quay cảnh có sự xuất hiện của bé mà trời nắng nóng là chúng tôi cũng phải đổi lịch sang hôm khác. Mà trời dịu quá thì cũng phải bố trí một xe 16 chỗ đỗ ngay cạnh bối cảnh quay, bật nhiệt độ khoảng 27 độ… để hai mẹ con ở trong đó. Chỉ đến khi nhiệt độ phù hợp chúng tôi mới bế em bé ra quay. Quay xong thì hai mẹ con lại được hộ tống trở lại xe ngay để đảm bảo an toàn tối đa cho sức khoẻ của bé”.

Để "chiều chuộng" nhân vật đặc biệt của Về nhà đi con , nhiều nhân vật khác đã gặp khó khăn. Thứ nhất, các cảnh quay buộc phải kéo dài hơn bình thường. Thứ hai, để tương tác được với cu Bon, các diễn viên phải có những kỹ năng ẵm, bế, ru… Và ê-kíp luôn phải đưa ra nhiều tình huống dự phòng. Chẳng hạn, khi đang diễn mà em bé khóc thì sẽ phải diễn như thế nào? Hoặc khi đang diễn mà em bé lăn ra ngủ thì phải ứng biến ra sao?

