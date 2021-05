Thủy Tiên giải thích lý do ghi tên mình trên nhà chống lũ

Mới đây, trên trang Fanpage của mình, Thủy Tiên đăng tải hình ảnh 10 căn nhà cộng đồng chống lũ ở Hà Tĩnh được xây dựng gần như hoàn tất, kèm theo đó là dòng giải thích lý do ghi tên mình trên nhà chống lũ. Theo đó, bà xã Công Vinh cho biết: "Tiên có chụp lại tin nhắn Tiên trao đổi với lãnh đạo Hà Tĩnh từ trước khi xây nhà, đây là tiền của người dân cả nước ủng hộ nên đừng để tên Tiên. Lãnh đạo tỉnh đồng ý nên lúc ghi trên báo Hà Tĩnh chỉ có nội dung là mạnh thường quân, cá nhân, doanh nghiệp chứ không để tên Tiên". "Nhưng sau đó có một nhóm dựa vào thông tin này làm kẻ hở tung tin sai sự thật rằng 10 căn nhà này là Tiên đạo mẫu nhà của tỉnh và là tiền của doanh nghiệp chứ không phải tiền quyên góp của Tiên. Tiên chỉ nhận vơ công trình, khiến nhiều bạn không hiểu chuyện đã chửi bới xúc phạm Tiên rất nhiều", nữ ca sĩ cho biết thêm. Thủy Tiên lý giải tiếp: "Sau khi đọc được thông tin này lãnh đạo tỉnh đã gọi cho Tiên chia sẻ áp lực mà Tiên đang chịu, và các anh bảo nội dung biển tài trợ nhà cộng đồng lãnh đạo tỉnh quyết định ngoài ghi tên tri ân mạnh thường quân cả nước, sẽ ghi tên vợ chồng Tiên vào để tránh người khác nói sai sự thật gây ảnh hưởng đến công việc thiện nguyện ý nghĩa này. Tiên rất biết ơn vì sự chia sẻ này của lãnh đạo tỉnh, và mình càng tin rằng mình cứ sống đúng và giúp người, lúc khó khăn sẽ có người khác giúp mình". Trong bài đăng của mình, đi kèm hình ảnh 10 căn nhà cộng đồng chống lũ ở Hà Tĩnh xây dựng gần như hoàn tất, Thủy Tiên thông báo rằng trong đó có 6 căn đã hoàn thiện và làm lễ cắt băng khánh thành gắn biển tài trợ hôm 22/5 để kịp hôm 23/5 cho người dân đi bầu cử. Còn 4 căn còn lại sơn nước xong sẽ đưa vào sử dụng từ ngày 15/6/2021 tới đây. "Lẽ ra Tiên bay ra cắt băng khánh thành cùng lãnh đạo tỉnh nhưng do dịch quá nên mình không thể ra được chỉ nhờ lãnh đạo tỉnh update hình ảnh để báo cáo mọi người", bà xã Công Vinh chia sẻ lý do vắng mặt."Cô tiên" giữa đời thực - Thủy Tiên còn bày tỏ niềm hân hoan: "Ngày khánh thành có nhiều bà con rất vui mừng vì có căn nhà tránh trú bão lũ này sẽ giúp cho bà con có chỗ an toàn tránh trú khi thiên tai xảy ra... ...Tiên cũng nhận được nhiều comment hình ảnh và cảm ơn vui mừng của bà con những khu vực được tặng nhà làm mình hạnh phúc lắm". "Cảm ơn lãnh đạo Hà Tĩnh đã hết lòng giúp đỡ, hết lòng vì người dân ạ! Thay mặt bà con miền Trung gửi tấm lòng biết ơn vô cùng đến mọi người đã ủng hộ ạ!", chia sẻ cùng lời cảm ơn của Thủy Tiên nhận được nhiều sự ủng hộ của đông đảo thành viên mạng. Thủy Tiên chia sẻ, nhà tránh lũ có lối đi riêng dành cho người già yếu, khuyết tật. Nhà cộng đồng có toilet rất sạch sẽ thuận tiện cho bà con tránh trú bão lũ an toàn và vệ sinh. Có cả bồn cấp nước to phục vụ cấp nước sạch cho bà con. Trước đó, Thủy Tiên công khai thông báo đã quyên góp được hơn 177 tỷ đồng trong đợt lũ miền Trung năm 2020. Ngoài ra, vợ chồng cô còn góp thêm 3,7 tỷ đồng và tự bỏ tiền ăn ở đi lại trong những chuyến đi từ thiện suốt hơn 40 ngày. Xem video "Thủy Tiên đi từ thiện ở miền Trung". Nguồn FB Thủy Tiên

Mới đây, trên trang Fanpage của mình, Thủy Tiên đăng tải hình ảnh 10 căn nhà cộng đồng chống lũ ở Hà Tĩnh được xây dựng gần như hoàn tất, kèm theo đó là dòng giải thích lý do ghi tên mình trên nhà chống lũ. Theo đó, bà xã Công Vinh cho biết: "Tiên có chụp lại tin nhắn Tiên trao đổi với lãnh đạo Hà Tĩnh từ trước khi xây nhà, đây là tiền của người dân cả nước ủng hộ nên đừng để tên Tiên. Lãnh đạo tỉnh đồng ý nên lúc ghi trên báo Hà Tĩnh chỉ có nội dung là mạnh thường quân, cá nhân, doanh nghiệp chứ không để tên Tiên". "Nhưng sau đó có một nhóm dựa vào thông tin này làm kẻ hở tung tin sai sự thật rằng 10 căn nhà này là Tiên đạo mẫu nhà của tỉnh và là tiền của doanh nghiệp chứ không phải tiền quyên góp của Tiên. Tiên chỉ nhận vơ công trình, khiến nhiều bạn không hiểu chuyện đã chửi bới xúc phạm Tiên rất nhiều", nữ ca sĩ cho biết thêm. Thủy Tiên lý giải tiếp: "Sau khi đọc được thông tin này lãnh đạo tỉnh đã gọi cho Tiên chia sẻ áp lực mà Tiên đang chịu, và các anh bảo nội dung biển tài trợ nhà cộng đồng lãnh đạo tỉnh quyết định ngoài ghi tên tri ân mạnh thường quân cả nước, sẽ ghi tên vợ chồng Tiên vào để tránh người khác nói sai sự thật gây ảnh hưởng đến công việc thiện nguyện ý nghĩa này. Tiên rất biết ơn vì sự chia sẻ này của lãnh đạo tỉnh, và mình càng tin rằng mình cứ sống đúng và giúp người, lúc khó khăn sẽ có người khác giúp mình". Trong bài đăng của mình, đi kèm hình ảnh 10 căn nhà cộng đồng chống lũ ở Hà Tĩnh xây dựng gần như hoàn tất, Thủy Tiên thông báo rằng trong đó có 6 căn đã hoàn thiện và làm lễ cắt băng khánh thành gắn biển tài trợ hôm 22/5 để kịp hôm 23/5 cho người dân đi bầu cử. Còn 4 căn còn lại sơn nước xong sẽ đưa vào sử dụng từ ngày 15/6/2021 tới đây. "Lẽ ra Tiên bay ra cắt băng khánh thành cùng lãnh đạo tỉnh nhưng do dịch quá nên mình không thể ra được chỉ nhờ lãnh đạo tỉnh update hình ảnh để báo cáo mọi người", bà xã Công Vinh chia sẻ lý do vắng mặt. "Cô tiên" giữa đời thực - Thủy Tiên còn bày tỏ niềm hân hoan: "Ngày khánh thành có nhiều bà con rất vui mừng vì có căn nhà tránh trú bão lũ này sẽ giúp cho bà con có chỗ an toàn tránh trú khi thiên tai xảy ra... ...Tiên cũng nhận được nhiều comment hình ảnh và cảm ơn vui mừng của bà con những khu vực được tặng nhà làm mình hạnh phúc lắm". "Cảm ơn lãnh đạo Hà Tĩnh đã hết lòng giúp đỡ, hết lòng vì người dân ạ! Thay mặt bà con miền Trung gửi tấm lòng biết ơn vô cùng đến mọi người đã ủng hộ ạ!", chia sẻ cùng lời cảm ơn của Thủy Tiên nhận được nhiều sự ủng hộ của đông đảo thành viên mạng. Thủy Tiên chia sẻ, nhà tránh lũ có lối đi riêng dành cho người già yếu, khuyết tật. Nhà cộng đồng có toilet rất sạch sẽ thuận tiện cho bà con tránh trú bão lũ an toàn và vệ sinh. Có cả bồn cấp nước to phục vụ cấp nước sạch cho bà con. Trước đó, Thủy Tiên công khai thông báo đã quyên góp được hơn 177 tỷ đồng trong đợt lũ miền Trung năm 2020. Ngoài ra, vợ chồng cô còn góp thêm 3,7 tỷ đồng và tự bỏ tiền ăn ở đi lại trong những chuyến đi từ thiện suốt hơn 40 ngày. Xem video "Thủy Tiên đi từ thiện ở miền Trung". Nguồn FB Thủy Tiên