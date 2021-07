Thu Quỳnh ngày càng xinh đẹp, quyến rũ sau 13 năm thi hoa hậu

Năm 2008, Thu Quỳnh tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. (Ảnh: Tiền Phong) Khi đó, người đẹp sinh năm 1988 sở hữu chiều cao 1m66, số đo ba vòng 81-62-88 cm. (Ảnh: Tiền Phong) Sau 13 năm, Thu Quỳnh là một diễn viên tài năng. Cô ghi dấu ấn với khán giả từ vai My sói trong phim “Quỳnh búp bê”. (Ảnh: giadinhonline) Sau vai My sói, Thu Quỳnh tiếp tục khẳng định tên tuổi với vai Huệ trong “Về nhà đi con” và Thy trong “Hương vị tình thân”. Hiện Thu Quỳnh đang là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ và được đánh giá là một trong những diễn viên tài năng. “Còn trẻ, đang ở độ chín của nghề, lại có một niềm đam mê nghề đến nghiệt ngã, chắc chắn Thu Quỳnh còn tiến xa với mơ ước của mình. Đào lệch hay đào thương sẽ chẳng làm khó được con”, NSƯT Trung Anh khen ngợi Thu Quỳnh. Ngoài tài năng diễn xuất, nhờ sắc vóc nổi trội nên Thu Quỳnh được mời đóng rất nhiều phim truyền hình. Bà mẹ một con ngày càng quyến rũ và xinh đẹp nhờ tập luyện chăm chỉ. So với thời gian đi thi hoa hậu của 13 năm trước, hiện tại nhan sắc của Thu Quỳnh còn vượt trội hơn.Diễn viên Thu Quỳnh ngày càng trẻ đẹp trong mắt người hâm mộ. Xem trailer phim "Hương vị tình thân" có Thu Quỳnh tham gia. Nguồn VTV Giải trí

