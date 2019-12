Thu Quỳnh khoe con trai là phiên bản nhí của Hà Đức Chinh

Thu Quỳnh vừa ghép ảnh con trai với cầu thủ Hà Đức Chinh và hài hước chia sẻ: “Chỉ là mẹ cháu thích chú Chinh xinh thôi mà”. Con trai của Thu Quỳnh tên thân mật là Be, sinh năm 2015. Bé Be là trái ngọt tình yêu của Thu Quỳnh và Chí Nhân. Sau khi Chí Nhân và Thu Quỳnh ly hôn, bé Be sống cùng mẹ. Con trai của Thu Quỳnh có chiều cao vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa. Dù còn rất nhỏ nhưng bé Be đã biết tự lập. Ngoài ra, cậu nhóc còn sống rất tình cảm. Con trai là điểm tựa vững chắc của Thu Quỳnh. Bé Be thích ca hát và rất yêu thương mẹ. Thu Quỳnh được quyền nuôi con trai còn Chí Nhân vẫn thường xuyên đến đón con đi chơi. Mỗi lần được đón bé Be đi chơi, Chí Nhân đều vô cùng hạnh phúc. Nam diễn viên từng tâm sự, con trai chính là niềm vui, nguồn sống của anh. Niềm vui của Chí Nhân là có con trai bên cạnh để chăm sóc và yêu thương con. Chí Nhân thường xuyên khoe ảnh con trai mỗi lần hai bố con đi chơi. Nam diễn viên đăng tải khoảnh khắc con trai chơi bóng đá cùng bố. Bé Be luôn nhận được tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Mời quý độc giả xem video "Hậu trường phim Về nhà đi con". Nguồn Youtube

