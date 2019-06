Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đưa Subeo đi đám cưới Dương Khắc Linh

Tiệc cưới của Dương Khắc Linh và Sara Lưu diễn ra vào tối 2/6 tại khách sạn 5 sao ở TP.HCM. Cặp đôi quyết định về chung sống sau gần 1 năm hẹn hò. Mặc dù đây là lần hai nhạc sĩ sinh năm 1980 kết hôn nhưng anh thú nhận không tránh khỏi hồi hộp, lo lắng. Trong khi các khách mời mặc đúng "dress code", Trấn Thành lại mặc vest trắng. Anh đi tiệc một mình mà không có bà xã Hari Won. Cặp đôi Ông Cao Thắng và Đông Nhi tay trong tay tình cảm. Sau 10 năm gắn bó, các fan liên tục hối thúc cả hai đám cưới. Tuy vậy họ vẫn chưa lên kế hoạch cụ thể. Vợ chồng Đăng Khôi đưa con trai đi tiệc. Đăng Khôi chơi thân với Dương Khắc Linh từ ngày đầu anh về nước hoạt động. Lê Hiếu nắm chặt tay vợ 9X đến chúc mừng đồng nghiệp. Cả hai mới kết hôn đầu năm 2019. Nhạc sĩ Huy Tuấn và Only C cũng có mặt mừng hạnh phúc Dương Khắc Linh.

Gil Lê "chuẩn men" trong bộ vest đen và phong cách tomboy. Nguyễn Phi Hùng chia sẻ nhiều năm qua anh bị ba mẹ hối thúc chuyện cưới xin. Vì vậy mỗi lần đi đám cưới bạn bè, anh đều chạnh lòng khi chưa tìm được một nửa. Hoàng Yến Chibi ngọt ngào trong chiếc đầm đơn giản nhưng thanh lịch. Cường Seven vừa qua vướng nghi vấn hẹn hò Vũ Ngọc Anh. Trước truyền thông, anh kiệm lời và thường từ chối mỗi khi được hỏi đến chuyện tình yêu. Thu Minh tình cảm bên chồng Tây đi dự tiệc. Nữ ca sĩ vừa có màn trở lại ồn ào sau 3 năm im ắng chăm sóc gia đình. Cô bị đánh giá làm trò, quá lố khi ngồi kiệu, được 4 người khênh ở họp báo. Lưu Thiên Hương, Bảo Anh cùng mặc trang phục màu đen. Đen và hồng là hai màu "dress code" mà cô dâu chú rể yêu cầu với khách mời. Hồ Ngọc Hà không thể vắng mặt trong sự kiện trọng đại của người đồng nghiệp thân thiết. Nữ ca sĩ và Dương Khắc Linh từng hợp tác ăn ý và tạo nên nhiều bản hit quan trọng trong sự nghiệp của Hồ Ngọc Hà. Cô đến tiệc cưới Dương Khắc Linh cùng bạn trai Kim Lý và con trai Subeo. Cô dâu xinh đẹp trong đầm cưới ôm sát, cổ khoét sâu. Nữ ca sĩ sinh năm 1993 cho biết sẵn sàng bước vào đời sống hôn nhân với người đàn ông cô yêu và tin tưởng. Đến chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi Dương Khắc Linh - Ngọc Duyên có nhiều sao Việt. Trong đó, Noo Phước Thịnh là khách mời tới sớm nhất. Xem video "Ngọc Duyên hát ca khúc Em còn lại gì". Nguồn Youtube:

