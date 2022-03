Thú chơi golf sang chảnh, tốn kém tiền bạc của hàng loạt mỹ nhân Việt

Gần đây, từ khoá "Hiền Hồ" và "chơi golf" có trữ lượng tìm kiếm rất khủng. Liên tục đăng tải hình ảnh trên sân golf, nữ ca sĩ Hiền Hồ dường như có niềm đam mê lớn đối với bộ môn được mệnh danh "chỉ dành cho giới quý tộc". Không chỉ Hiền Hồ mê chơi golf, nhiều mỹ nhân Việt cũng yêu thích bộ môn thể thao này. Người đẹp Jennifer Phạm là một trong số đó. Jennifer Phạm không ít lần đăng tải trên sân golf bên ông xã Đức Hải. Giống Jennifer Phạm, Hương Giang cũng thích chơi golf. Đồng hành cùng Hương Giang trên sân golf là bạn trai của cô - doanh nhân Matt Liu. Hoa hậu Ngọc Hân thường xuyên rủ chồng sắp cưới tham gia chơi golf. Sân golf là nơi tình yêu của vợ chồng Thu Hoài bắt đầu. Mới đây, doanh nhân Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam - chồng Thu Hoài chia sẻ rằng anh cảm thấy may mắn khi vợ biết chơi golf. "Cho đến thời điểm này thì vẫn cảm thấy may mắn khi có vợ biết chơi golf, nhưng mà dạo này vợ bắt đầu chơi golf tiến bộ nhanh hơn mình thì không biết có nên lo ngại hay không", Hoàng Nam cho hay. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng yêu thích golf. Người đẹp từng lên tiếng về ý kiến cho rằng người đẹp đến sân golf chỉ để "săn đại gia". Theo Mỹ Linh, những người nhận xét như vậy có lẽ chưa đi đánh golf bao giờ. "Golf là một môn thể thao rất văn minh, lành mạnh, rèn luyện cho mình sức khỏe và sự kiên trì, quyết tâm. Từ ngày đánh golf đến giờ, Linh quen và gặp gỡ được rất nhiều chị em cùng đam mê và thực sự rất vui vì điều đó", nàng hoa hậu cho hay. Phan Hoàng Thu cũng là mỹ nhân tham gia chơi golf. Á hậu Huyền My tỏ ra nghiêm túc với bộ môn golf. Huyền My chăm chỉ tập luyện, đầu tư trang phục. Hương Giang, Ngọc Hân, Thu Hoài, Jennifer Phạm, Huyền My... thường chơi golf cùng nhau. Dàn mỹ nhân Việt đọ sắc trên sân golf. Nhờ golf, nhiều mỹ nhân Việt trở nên thân thiết. Xem video "Hiền Hồ bị nghi hát nhép". Nguồn Zing

Gần đây, từ khoá "Hiền Hồ" và "chơi golf" có trữ lượng tìm kiếm rất khủng. Liên tục đăng tải hình ảnh trên sân golf, nữ ca sĩ Hiền Hồ dường như có niềm đam mê lớn đối với bộ môn được mệnh danh "chỉ dành cho giới quý tộc". Không chỉ Hiền Hồ mê chơi golf, nhiều mỹ nhân Việt cũng yêu thích bộ môn thể thao này. Người đẹp Jennifer Phạm là một trong số đó. Jennifer Phạm không ít lần đăng tải trên sân golf bên ông xã Đức Hải. Giống Jennifer Phạm, Hương Giang cũng thích chơi golf. Đồng hành cùng Hương Giang trên sân golf là bạn trai của cô - doanh nhân Matt Liu. Hoa hậu Ngọc Hân thường xuyên rủ chồng sắp cưới tham gia chơi golf. Sân golf là nơi tình yêu của vợ chồng Thu Hoài bắt đầu. Mới đây, doanh nhân Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam - chồng Thu Hoài chia sẻ rằng anh cảm thấy may mắn khi vợ biết chơi golf. "Cho đến thời điểm này thì vẫn cảm thấy may mắn khi có vợ biết chơi golf, nhưng mà dạo này vợ bắt đầu chơi golf tiến bộ nhanh hơn mình thì không biết có nên lo ngại hay không", Hoàng Nam cho hay. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng yêu thích golf. Người đẹp từng lên tiếng về ý kiến cho rằng người đẹp đến sân golf chỉ để "săn đại gia". Theo Mỹ Linh, những người nhận xét như vậy có lẽ chưa đi đánh golf bao giờ. "Golf là một môn thể thao rất văn minh, lành mạnh, rèn luyện cho mình sức khỏe và sự kiên trì, quyết tâm. Từ ngày đánh golf đến giờ, Linh quen và gặp gỡ được rất nhiều chị em cùng đam mê và thực sự rất vui vì điều đó", nàng hoa hậu cho hay. Phan Hoàng Thu cũng là mỹ nhân tham gia chơi golf. Á hậu Huyền My tỏ ra nghiêm túc với bộ môn golf. Huyền My chăm chỉ tập luyện, đầu tư trang phục. Hương Giang, Ngọc Hân, Thu Hoài, Jennifer Phạm, Huyền My... thường chơi golf cùng nhau. Dàn mỹ nhân Việt đọ sắc trên sân golf. Nhờ golf, nhiều mỹ nhân Việt trở nên thân thiết. Xem video "Hiền Hồ bị nghi hát nhép". Nguồn Zing