Soi nhan sắc Hiền Hồ khi bị đồn “đập đi xây lại cả mặt“

Trước khi trở thành một ca sĩ nổi tiếng, Hiền Hồ (tên thật là Hiền Thị Hồ) là một cô gái có ngoại hình không quá nổi bật. Khuôn mặt cũng không sắc nét như bây giờ. Năm 2017, Hiền Hồ tham gia cuộc thi Giọng hát Việt và nhan sắc của cô vẫn chưa được nuột nà như hiện tại. Sau khi giành giải Á quân Giọng hát Việt, nữ ca sĩ sinh năm 1997 đã có sự lột xác ngoạn mục. Khuôn mặt, kiểu tóc của cô thay đổi rõ rệt và nhận được nhiều lời khen xinh đẹp và cá tính. Gần đây, giọng ca “Em ngày xưa khác rồi” xuất hiện với khuôn mặt hơi sưng và khác lạ hơn. Nhiều cư dân mạng chê khuôn mặt Hiền Hồ cứng đơ và vô hồn hơn so với trước. Nữ ca sĩ 24 tuổi bị nghi “đập mặt đi xây lại” toàn bộ. Trước những nghi vấn đó, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thẳng thắn: “Rất nhiều bạn inbox hỏi Hiền rằng sửa mũi ở đâu… Hiền sẽ trả lời một lần luôn cho ai thắc mắc. Hiền không can thiệp sửa mũi mà có sử dụng chất làm đầy là filler…”. “Chủ yếu Hiền tiêm ở chóp mũi cho nó xinh và tự nhiên”, ca sĩ Hiền Hồ phân trần. Khi nhìn xuống, trông Hiền Hồ càng khác lạ so với trước. Nữ ca sĩ 9x tự tin với diện mạo mới của mình.Xem video "Hiền Hồ bị nghi hát nhép". Nguồn Zing

Trước khi trở thành một ca sĩ nổi tiếng, Hiền Hồ (tên thật là Hiền Thị Hồ) là một cô gái có ngoại hình không quá nổi bật. Khuôn mặt cũng không sắc nét như bây giờ. Năm 2017, Hiền Hồ tham gia cuộc thi Giọng hát Việt và nhan sắc của cô vẫn chưa được nuột nà như hiện tại. Sau khi giành giải Á quân Giọng hát Việt, nữ ca sĩ sinh năm 1997 đã có sự lột xác ngoạn mục. Khuôn mặt, kiểu tóc của cô thay đổi rõ rệt và nhận được nhiều lời khen xinh đẹp và cá tính. Gần đây, giọng ca “Em ngày xưa khác rồi” xuất hiện với khuôn mặt hơi sưng và khác lạ hơn. Nhiều cư dân mạng chê khuôn mặt Hiền Hồ cứng đơ và vô hồn hơn so với trước. Nữ ca sĩ 24 tuổi bị nghi “đập mặt đi xây lại” toàn bộ. Trước những nghi vấn đó, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thẳng thắn: “Rất nhiều bạn inbox hỏi Hiền rằng sửa mũi ở đâu… Hiền sẽ trả lời một lần luôn cho ai thắc mắc. Hiền không can thiệp sửa mũi mà có sử dụng chất làm đầy là filler…”. “Chủ yếu Hiền tiêm ở chóp mũi cho nó xinh và tự nhiên”, ca sĩ Hiền Hồ phân trần. Khi nhìn xuống, trông Hiền Hồ càng khác lạ so với trước. Nữ ca sĩ 9x tự tin với diện mạo mới của mình. Xem video "Hiền Hồ bị nghi hát nhép". Nguồn Zing