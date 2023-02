Thời nghèo khó kiếm 20 nghìn đồng/ngày, bơm xe dạo của Quyền Linh

Mới đây, trong tập 21 chương trình Mái ấm gia đình Việt, Quyền Linh cho biết, ngày mới đóng phim, chưa làm MC, anh phải đi làm khán giả, ngồi vỗ đỏ cả tay ở các gameshow để kiếm mỗi ngày 20 nghìn đồng. Ảnh: FBNV Trước đó, không ít lần, Quyền Linh chia sẻ về quá khứ nghèo khó của mình. Ảnh: Người đưa tin Theo Công an Nhân dân, Quyền Linh sinh ra trong gia đình có 5 người con. Do nhà nghèo khó, anh xin mẹ nghỉ học để nhường phần cho em trai mới lên lớp 6. Tuy nhiên, mẹ của Quyền Linh muốn nam MC tiếp tục việc học. Ảnh: Người đưa tin Học gần xong phổ thông, Quyền Linh trúng tuyển vào trường Sân khấu Điện ảnh. Ngày lên thành phố, anh thiếu ăn, người ốm nhách, bạn bè gọi là Linh "Ống hút". Nam MC để dành tiền mua cái ống bơm làm nghề bơm xe đạp dạo. Sau đó, anh chuyển sang lượm ve chai, lông vịt. Ảnh: Thế giới trẻ Có thời gian, mỗi sáng sớm Quyền Linh lại ra chợ Cầu Muối, chờ xe chở hàng rau củ đến để phụ vác, phụ sắp hàng. Anh không lấy công, chỉ xin ông chủ cho rau củ hư úng, bỏ đi để mang về bán. Ảnh: Thế giới trẻ Sau khi ra trường, Quyền Linh thất nghiệp. Không có tiền thuê phòng trọ, anh ở chui trong ký túc xá. Có khi bị đuổi, anh lại phải nằm co ro trên ghế đá. Đến khi vào đoàn hát Kim Cương, Quyền Linh chỉ đóng vai phụ, tiền thù lao đủ mua hai gói xôi với ly nước mía. Ảnh: Tổ Quốc Khi chuyển sang đóng phim, Quyền Linh vẫn chỉ đóng vai quần chúng. Cát sê cho vai diễn quần chúng chỉ là một ổ bánh mì. Ngoài đóng phim, anh còn đi các đoàn làm hậu đài, nấu cơm, khuân vác. Ảnh; Tổ Quốc Sự nghiệp của Quyền Linh bắt đầu tỏa sáng khi anh được đóng chính phim “Khát vọng sống”. Khi lấn sân làm MC, Quyền Linh càng được nhiều khán giả biết đến. Ảnh: FBNV Bên cạnh là gương mặt MC đắt show truyền hình, diễn viên Quyền Linh còn được xem là “vua quảng cáo”. Ảnh: FBNV Xem video "Quyền Linh khoe clip được hai con gái tút tát lại nhan sắc". Nguồn FB Quyền Linh

