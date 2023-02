Đâu chỉ Quyền Linh, loạt sao bức xúc vì bị lợi dụng hình ảnh

Mới đây, Quyền Linh bày tỏ sự bức xúc vì liên tục bị lợi dụng hình ảnh quảng cáo. Nam MC khẳng định không quảng cáo các loại thuốc trị xương khớp, ung thư, gan thận, trĩ, hôi nách. Ảnh: FBNV Dù Quyền Linh nhiều lần lên tiếng cảnh báo mọi người và nhờ tới bộ phận IT và luật sư để hỗ trợ gỡ các hình ảnh nhưng tình trạng Quyền Linh bị lợi dụng hình ảnh vẫn xảy ra. Hiện tại, MC Vượt lên chính mình đang thu thập bằng chứng, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để tìm ra kẻ lừa đảo. Ảnh: FBNV Không chỉ MC Quyền Linh, nhiều sao Việt cũng bức xúc vì bị lợi dụng hình ảnh. Nghệ sĩ Thanh Loan là một trong số đó. Năm 2019, nữ nghệ sĩ tố một doanh nghiệp tự ý lấy hình ảnh của bà rồi đăng kèm các bài quảng cáo trị hói khiến cuộc sống của bà bị đảo lộn cũng như hình ảnh của bà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Gia đình xã hội “Một số người gọi điện đến trách móc tôi quảng cáo thuốc trị hói không hiệu quả mà họ không biết là tôi bị người ta ăn cắp hình ảnh. Những ngày qua tôi liên tục bị tụt huyết áp, đau đầu… vì bức xúc bị dồn nén”, “Ni cô Huyền Trang” chia sẻ trên Vietnamnet. Ảnh: Tiền Phong Ngoài việc lên tiếng cảnh báo, nghệ sĩ Thanh Loan còn khởi kiện doanh nghiệp lợi dụng hình ảnh. “Tôi đã liên hệ với bên văn phòng luật sư để nhờ họ hoàn tất thủ tục khởi kiện doanh nghiệp này nếu họ không sớm gỡ bỏ hình ảnh của tôi trên các bài quảng cáo và trang web của họ. Ngoài ra, tôi yêu cầu họ phải công khai nói lời xin lỗi tôi trước khi tôi liên hệ với bên cơ quan an ninh”, bà nói. Ảnh: VTV Năm 2021, Trấn Thành bị lợi dụng hình ảnh quảng cáo. Danh hài tỏ ra rất bức xúc trước sự việc này. “Tôi khẳng định chưa bao giờ sử dụng ghế của cửa hàng này. Tại sao các bạn lại lấy hình ảnh tôi ra treo ngay cửa hàng và bảo là tôi đã tin dùng sản phẩm này để đánh lừa mọi người như vậy? Không thể chấp nhận được. Các bạn kinh doanh phải trung thực. Đây là hành vi sử dụng hình ảnh của nghệ sĩ không được sự cho phép để lừa đảo khách hàng. Luật sư của tôi đang làm đơn khởi kiện cửa hàng này”. Ảnh: FBNV Năm 2017, diva Mỹ Linh cho biết, vợ chồng cô bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo thuốc chữa ngủ ngáy. "Đây là một bài viết với thông tin hoàn toàn bịa đặt để lừa người mua hàng. Tôi đề nghị những người liên quan lập tức gỡ bài và công bố trước công luận xin lỗi tôi và gia đình. Thu hồi sản phẩm lừa đảo. Bạn có 1 ngày để làm việc này trước khi luật sư của tôi nói chuyện với bạn…”, Mỹ Linh bức xúc viết trên trang cá nhân. Ảnh: Đời sống Plus Năm 2019, MC Kỳ Duyên bị một đơn vị thảo dược sử dụng hình ảnh mà không hề xin phép trước. Nhanh chóng, nữ MC kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin để tránh trường hợp mua phải thuốc giả đồng thời ủy quyền cho luật sư để xử lý vụ việc. Ảnh: FBNV Năm 2019, khi bị một thầy lang lợi dụng hình ảnh để quảng cáo thuốc tăng sinh lý, Việt Anh bức xúc. "Quảng cáo càng ngày càng bố láo, làm điểm vụ này cho sau này bớt kiểu lừa đảo. Cho trang này 24 giờ liên lạc và xử lý việc này dứt điểm. Anh Quyền Linh chắc cũng mất ăn mất ngủ. Liều lĩnh và thiếu hiểu biết thật sự”, Việt Anh chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV Xem video "Quyền Linh khoe clip được hai con gái tút tát lại nhan sắc". Nguồn FB Quyền Linh

Mới đây, Quyền Linh bày tỏ sự bức xúc vì liên tục bị lợi dụng hình ảnh quảng cáo. Nam MC khẳng định không quảng cáo các loại thuốc trị xương khớp, ung thư, gan thận, trĩ, hôi nách. Ảnh: FBNV Dù Quyền Linh nhiều lần lên tiếng cảnh báo mọi người và nhờ tới bộ phận IT và luật sư để hỗ trợ gỡ các hình ảnh nhưng tình trạng Quyền Linh bị lợi dụng hình ảnh vẫn xảy ra. Hiện tại, MC Vượt lên chính mình đang thu thập bằng chứng, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để tìm ra kẻ lừa đảo. Ảnh: FBNV Không chỉ MC Quyền Linh , nhiều sao Việt cũng bức xúc vì bị lợi dụng hình ảnh. Nghệ sĩ Thanh Loan là một trong số đó. Năm 2019, nữ nghệ sĩ tố một doanh nghiệp tự ý lấy hình ảnh của bà rồi đăng kèm các bài quảng cáo trị hói khiến cuộc sống của bà bị đảo lộn cũng như hình ảnh của bà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Gia đình xã hội “Một số người gọi điện đến trách móc tôi quảng cáo thuốc trị hói không hiệu quả mà họ không biết là tôi bị người ta ăn cắp hình ảnh. Những ngày qua tôi liên tục bị tụt huyết áp, đau đầu… vì bức xúc bị dồn nén”, “Ni cô Huyền Trang” chia sẻ trên Vietnamnet. Ảnh: Tiền Phong Ngoài việc lên tiếng cảnh báo, nghệ sĩ Thanh Loan còn khởi kiện doanh nghiệp lợi dụng hình ảnh. “Tôi đã liên hệ với bên văn phòng luật sư để nhờ họ hoàn tất thủ tục khởi kiện doanh nghiệp này nếu họ không sớm gỡ bỏ hình ảnh của tôi trên các bài quảng cáo và trang web của họ. Ngoài ra, tôi yêu cầu họ phải công khai nói lời xin lỗi tôi trước khi tôi liên hệ với bên cơ quan an ninh”, bà nói. Ảnh: VTV Năm 2021, Trấn Thành bị lợi dụng hình ảnh quảng cáo. Danh hài tỏ ra rất bức xúc trước sự việc này. “Tôi khẳng định chưa bao giờ sử dụng ghế của cửa hàng này. Tại sao các bạn lại lấy hình ảnh tôi ra treo ngay cửa hàng và bảo là tôi đã tin dùng sản phẩm này để đánh lừa mọi người như vậy? Không thể chấp nhận được. Các bạn kinh doanh phải trung thực. Đây là hành vi sử dụng hình ảnh của nghệ sĩ không được sự cho phép để lừa đảo khách hàng. Luật sư của tôi đang làm đơn khởi kiện cửa hàng này”. Ảnh: FBNV Năm 2017, diva Mỹ Linh cho biết, vợ chồng cô bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo thuốc chữa ngủ ngáy. "Đây là một bài viết với thông tin hoàn toàn bịa đặt để lừa người mua hàng. Tôi đề nghị những người liên quan lập tức gỡ bài và công bố trước công luận xin lỗi tôi và gia đình. Thu hồi sản phẩm lừa đảo. Bạn có 1 ngày để làm việc này trước khi luật sư của tôi nói chuyện với bạn…”, Mỹ Linh bức xúc viết trên trang cá nhân. Ảnh: Đời sống Plus Năm 2019, MC Kỳ Duyên bị một đơn vị thảo dược sử dụng hình ảnh mà không hề xin phép trước. Nhanh chóng, nữ MC kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin để tránh trường hợp mua phải thuốc giả đồng thời ủy quyền cho luật sư để xử lý vụ việc. Ảnh: FBNV Năm 2019, khi bị một thầy lang lợi dụng hình ảnh để quảng cáo thuốc tăng sinh lý, Việt Anh bức xúc. "Quảng cáo càng ngày càng bố láo, làm điểm vụ này cho sau này bớt kiểu lừa đảo. Cho trang này 24 giờ liên lạc và xử lý việc này dứt điểm. Anh Quyền Linh chắc cũng mất ăn mất ngủ. Liều lĩnh và thiếu hiểu biết thật sự”, Việt Anh chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV Xem video "Quyền Linh khoe clip được hai con gái tút tát lại nhan sắc". Nguồn FB Quyền Linh