Thiên An mời luật sư vì bị chà đạp, Jack hiện ra sao?

Vì bị vu khống, chà đạp, mạt sát, Thiên An vừa có buổi làm việc với luật sư để bảo vệ mình. Từng hẹn hò và có con chung với Thiên An, Jack nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Sau lùm xùm bị tố “lăng nhăng”, thiếu trách nhiệm với con vào tháng 8/2021, Jack ở ẩn một thời gian khá dài. Ảnh: FBNV Tháng 4/2022, tình cũ của Thiên An chính thức lộ diện khi đăng tải hình ảnh tổ chức sinh nhật online với fan. Giọng ca sinh năm 1997 trông hốc hác. Ảnh: Bảo vệ công lý Trong buổi sinh nhật, Jack tâm sự với fan: “Thời gian qua kinh khủng quá, giờ phải ráng, phải cố gắng. Jack không muốn nói gì nữa, chả biết thận trọng như thế nào. Jack cũng mệt rồi. Mình sẽ sớm gặp lại”. Ảnh: VTC Tháng 7/2022, Jack tung MV “Ngôi sao cô đơn”. Sản phẩm gây tranh cãi vì nghi vấn âm nhạc giống “Blinding Lights” của ca sĩ The Weeknd trong khi nội dung tương đồng cảnh phim nổi tiếng của Tây Ban Nha “Money Heist” (Phi vụ triệu đô). Ảnh: Người lao động Tháng 10/2022, có thông tin Jack đã rời công ty quản lý nghệ sĩ thuộc DatVietVAC sau 3 năm gắn bó. Ảnh: FBNV Đầu tháng 11/2022, Jack tung ca khúc “Cuối cùng thì”. MV ca khúc này là một màn trình diễn, lấy bối cảnh sân khấu, cũng là show diễn chỉ có Jack và fan, diễn ra trong tháng 10/2022. Ảnh: FBNV Cuối tháng 11/2022, Jack gây chú ý khi khi xuất hiện trong một chương trình cộng đồng vì mục đích thiện nguyện nhưng chuyển đến địa điểm bằng siêu xe G63, được nhân viên đi theo. Một số cư dân mạng cho rằng hình ảnh của Jack không phù hợp với chương trình. Đáp lại những lời chỉ trích, Jack cho biết anh thấy "buồn" vì các thông tin bị làm quá và có phần sai lệch. Nam ca sĩ cũng trấn an fan đừng quan tâm nhiều tới những điều tiêu cực. Ảnh: Yan Gần đây khi bị Thiên An tố ngưng chu cấp cho con 8 tháng qua, nam ca sĩ Jack không có bất kỳ phản hồi nào. Ảnh: FBNV Xem MV "Ngôi sao cô đơn" của Jack. Nguồn J97

Vì bị vu khống, chà đạp, mạt sát, Thiên An vừa có buổi làm việc với luật sư để bảo vệ mình. Từng hẹn hò và có con chung với Thiên An, Jack nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Sau lùm xùm bị tố “lăng nhăng”, thiếu trách nhiệm với con vào tháng 8/2021, Jack ở ẩn một thời gian khá dài. Ảnh: FBNV Tháng 4/2022, tình cũ của Thiên An chính thức lộ diện khi đăng tải hình ảnh tổ chức sinh nhật online với fan. Giọng ca sinh năm 1997 trông hốc hác. Ảnh: Bảo vệ công lý Trong buổi sinh nhật, Jack tâm sự với fan: “Thời gian qua kinh khủng quá, giờ phải ráng, phải cố gắng. Jack không muốn nói gì nữa, chả biết thận trọng như thế nào. Jack cũng mệt rồi. Mình sẽ sớm gặp lại”. Ảnh: VTC Tháng 7/2022, Jack tung MV “Ngôi sao cô đơn”. Sản phẩm gây tranh cãi vì nghi vấn âm nhạc giống “Blinding Lights” của ca sĩ The Weeknd trong khi nội dung tương đồng cảnh phim nổi tiếng của Tây Ban Nha “Money Heist” (Phi vụ triệu đô). Ảnh: Người lao động Tháng 10/2022, có thông tin Jack đã rời công ty quản lý nghệ sĩ thuộc DatVietVAC sau 3 năm gắn bó. Ảnh: FBNV Đầu tháng 11/2022, Jack tung ca khúc “Cuối cùng thì”. MV ca khúc này là một màn trình diễn, lấy bối cảnh sân khấu, cũng là show diễn chỉ có Jack và fan, diễn ra trong tháng 10/2022. Ảnh: FBNV Cuối tháng 11/2022, Jack gây chú ý khi khi xuất hiện trong một chương trình cộng đồng vì mục đích thiện nguyện nhưng chuyển đến địa điểm bằng siêu xe G63, được nhân viên đi theo. Một số cư dân mạng cho rằng hình ảnh của Jack không phù hợp với chương trình. Đáp lại những lời chỉ trích, Jack cho biết anh thấy "buồn" vì các thông tin bị làm quá và có phần sai lệch. Nam ca sĩ cũng trấn an fan đừng quan tâm nhiều tới những điều tiêu cực. Ảnh: Yan Gần đây khi bị Thiên An tố ngưng chu cấp cho con 8 tháng qua, nam ca sĩ Jack không có bất kỳ phản hồi nào. Ảnh: FBNV Xem MV "Ngôi sao cô đơn" của Jack. Nguồn J97