Thiên Ân liên tiếp nhận tin vui ở Miss Grand International 2022

Ban tổ chức Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế công bố cổng bình chọn giải thưởng "Country's Power of the year" đã đóng vào lúc 22h ngày 18/10 (giờ Jakarta). Phía Đoàn Thiên Ân cho biết, hình ảnh của đại diện Việt Nam đã có hơn 4 triệu lượt bình chọn trên nền tảng Instagram của Miss Grand International, hơn đại diện Thái Lan chưa đến 1000 lượt bình chọn. Ảnh: Miss Grand International Kết quả chính thức của giải thưởng "Country's Power of the year" sẽ được công bố trong chung kết cuộc thi. Ảnh: Miss Grand International Hoa hậu Thiên Ân có cơ hội vào thẳng top 20 chung cuộc nếu giành chiến thắng giải thưởng "Country's Power of the year". Ảnh: Miss Grand International Mới đây, đại diện Việt Nam còn lọt top 10 giải thưởng "Best in Swimsuit". Ảnh: FBNV Đại diện Việt Nam cùng thí sinh Thái Lan, Brazil, Myanmar và Campuchia lọt top 10 "Best in Swimsuit" nhờ bình chọn của khán giả. Trong khi đó, ban tổ chức lựa chọn đại diện Colombia, CH Czech, Indonesia, Puerto Rico và Tây Ban Nha. Ảnh: FBNV Top 10 "Best in Swimsuit" sẽ được chụp bộ ảnh với trang phục áo tắm đặc biệt và xuất hiện trên trang chủ của cuộc thi trong vòng 24 giờ. Ảnh: FBNV Việc Thiên Ân liên tiếp nhận tin vui khiến người hâm mộ đặt kỳ vọng cô sẽ tiến sâu trong chung kết. Ảnh: FBNV Thiên Ân là đại diện Việt Nam tiếp nối Hoa hậu Thùy Tiên dự thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Ảnh: FBNV Người đẹp chỉ có chưa đầy 3 ngày chuẩn bị và tập luyện để chinh chiến quốc tế. Ảnh: FBNV Ít ngày trước, đại diện Việt Nam trả lời phỏng vấn kín bằng tiếng Anh mà không cần nhờ đến phiên dịch viên. Ảnh: FBNV Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 25/10 tại Indonesia. Ảnh: FBNV Xem video "Đoàn Thiên Ân thi bikini". Nguồn Sen Vàng

