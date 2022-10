Hoa hậu Đoàn Thiên Ân có tiến xa ở Miss Grand International 2022?

3 ngày sau đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, Đoàn Thiên Ân sang Indonesia thi Miss Grand International 2022 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Ảnh: FBNV Đến nay, Thiên Ân đoạt được một số thành tích như top 10 Pre-Arrival (phần thi bình chọn thí sinh được yêu thích nhất trước cuộc thi), top 4 Country's power of the year (phần thi bình chọn thí sinh được yêu thích nhất cuộc thi). Ảnh: Miss Grand International Phong độ của Thiên Ân được cho là không ổn định. Trong phần thi áo tắm, đại diện Việt Nam bị chê catwalk thiếu chuyên nghiệp, không chắc chắn, thần thái thể hiện chưa tốt. Ảnh: Vietnamnet Trong đêm trình diễn trang phục dân tộc của Indonesia, Thiên Ân xuất hiện lộng lẫy nhưng lo lắng, lúng túng, chưa biết tương tác với máy quay, sử dụng tay nhiều, thậm chí có biểu cảm thiếu tự nhiên. Ảnh: Báo Giao thôngTrang phục của Thiên Ân gây tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng váy áo của nàng hậu thiếu sự táo bạo khiến cô bị “lấn lướt” khi đọ sắc với các thí sinh khác. Ảnh: FBNV Louis Huy Đặng - stylist cho Thiên Ân chia sẻ trên Zing, phong cách của đại diện Việt Nam vẫn giữ nét gợi cảm nhưng thiên về hướng nữ tính và ngọt ngào hơn. Theo stylist này, vì cuộc thi năm nay diễn ra ở Bali (Indonesia) nên anh tiết chế khoảng hở trang phục cho phù hợp. Ngoài ra, anh muốn che khuyết điểm cho Thiên Ân. “Nếu Ân mặc những bộ cut-out như Tiên năm ngoái, cô sẽ dễ bị lộ khuyết điểm. Do đó, trang phục năm nay thường cut-out ở eo. Eo của Ân rất đẹp và nó giúp cô ấy trông gầy hơn”, Louis Huy Đặng cho hay. Ảnh: FBNV Trước những lời khen chê, Thiên Ân cho biết, cô lắng nghe những góp ý từ khán giả, công ty chủ quản và ê-kíp, từ đó chọn lọc những điều bản thân có thể cải thiện nhiều hơn, phát huy tối đa năng lực của mình. Người đẹp thừa nhận cô vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng điều quan trọng là cô vẫn luôn nỗ lực. Ảnh: FBNV Mới đây, đại diện Thái Lan Engfa Waraha cho biết, Thiên Ân khóc nhiều vì áp lực. “Nhiều bộ phận fan luôn trách cô ấy là tại sao bạn không làm thế này, thế kia. Đó gọi là áp lực. Tôi hoàn toàn hiểu Ân chịu đựng những gì”, Engfa Waraha chia sẻ. Ảnh: Miss Grand International Phía đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên cho biết, Thiên Ân đang làm tốt sứ mệnh của mình tại cuộc thi. Thùy Tiên mong muốn khán giả có cái nhìn bao dung hơn và góp ý chân thành cho Thiên Ân trong hành trình tiếp theo. Ảnh: Miss Grand International Trong bảng dự đoán mới nhất của chuyên trang sắc đẹp Global Beauties, Thiên Ân vắng mặt. Theo Global Beauties, 11 người đẹp nổi bật ở cuộc thi gồm Brazil, CH Czech, Indonesia, Puerto Rico, Thái Lan, Costa Rica, Curacao, Ghana, Philippines, Tây Ban Nha và Venezuela. Ảnh: Global Beauties Xem video "Đoàn Thiên Ân thi bikini". Nguồn Sen Vàng

