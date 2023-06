Thích thú trước biểu cảm đáng yêu của con trai Trà My

Sau 9 năm kết hôn với doanh nhân Tô Văn Đức, nữ ca sĩ Trà My Idol có hai cậu con trai đáng yêu, xinh xắn. Trong khi cậu con trai cả của Trà My là Gia Huy, 8 tuổi sở hữu vẻ ngoài đẹp trai soái ca, tính cách trầm lắng, hiền lành, thì cậu em Gia Hưng, 4 tuổi, lại có ngoại hình bụ bẫm và tính cách lí lắc rất đáng yêu. Gia Huy được nhận xét là giống mẹ và cũng có khiếu âm nhạc, nghệ thuật. Bé Gia Hưng (tên ở nhà là Hayden) lại giống hệt bố. Đặc biệt con trai Trà My có nhiều biểu cảm hài hước, lém lỉnh được nhiều cư dân mạng mê mẩn. Hayden được coi là sao nhí hài hước nhất trong dàn con cưng của các sao Việt. Theo mẹ Trà My, Gia Hưng còn có nhiều fan hơn mẹ. Mọi biểu cảm của Hayden từ cười, liếc, tức giận, khóc đều đáng yêu và gây chú ý. Những hình ảnh và video của hai con trai Trà My được nữ ca sĩ quay trong thời gian ở nhà vì dịch COVID-19, được nhiều người chú ý bởi hai bé quá dễ thương. Hai con trai của Trà My giờ đã có một lượng fan hùng hậu, nhiều người còn đến tận nhà tặng quà, bánh kẹo cho hai bé. Đặc biệt là cậu út Hayden, mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội luôn đạt lượng yêu thích và bình luận khủng vì những biểu cảm quá đáng yêu.Xem video: "Khoảnh khắc đáng yêu của hai con trai Trà My". Nguồn FB Trà My

Sau 9 năm kết hôn với doanh nhân Tô Văn Đức, nữ ca sĩ Trà My Idol có hai cậu con trai đáng yêu, xinh xắn. Trong khi cậu con trai cả của Trà My là Gia Huy, 8 tuổi sở hữu vẻ ngoài đẹp trai soái ca, tính cách trầm lắng, hiền lành, thì cậu em Gia Hưng, 4 tuổi, lại có ngoại hình bụ bẫm và tính cách lí lắc rất đáng yêu. Gia Huy được nhận xét là giống mẹ và cũng có khiếu âm nhạc, nghệ thuật. Bé Gia Hưng (tên ở nhà là Hayden) lại giống hệt bố. Đặc biệt con trai Trà My có nhiều biểu cảm hài hước, lém lỉnh được nhiều cư dân mạng mê mẩn. Hayden được coi là sao nhí hài hước nhất trong dàn con cưng của các sao Việt. Theo mẹ Trà My, Gia Hưng còn có nhiều fan hơn mẹ. Mọi biểu cảm của Hayden từ cười, liếc, tức giận, khóc đều đáng yêu và gây chú ý. Những hình ảnh và video của hai con trai Trà My được nữ ca sĩ quay trong thời gian ở nhà vì dịch COVID-19, được nhiều người chú ý bởi hai bé quá dễ thương. Hai con trai của Trà My giờ đã có một lượng fan hùng hậu, nhiều người còn đến tận nhà tặng quà, bánh kẹo cho hai bé. Đặc biệt là cậu út Hayden, mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội luôn đạt lượng yêu thích và bình luận khủng vì những biểu cảm quá đáng yêu. Xem video: "Khoảnh khắc đáng yêu của hai con trai Trà My". Nguồn FB Trà My