Vẻ đáng yêu gây nghiện của con trai Trà My Idol

Nữ ca sĩ Trà My Idol và chồng doanh nhân Tô Văn Đức kết hôn tháng 6/2014 và có hai con trai: Bé Gia Hy sinh cuối năm 2014 và bé Hayden sinh năm 2019. Cậu con trai cả Gia Hy được nhận xét giống hệt mẹ và có vẻ đẹp như tài tử. Còn cậu út Hayden giống hệt bố. Hayden đang là một trong những sao nhí được nhiều người yêu thích bởi vẻ đáng yêu, gây cười của cậu bé. Gia Hy mảnh mai còn em trai Hayden mập mạp. Theo nhận xét của Trà My, cậu con út lì lợm, khó chịu hơn anh Gia Hy. Mỗi bức ảnh của Hayden được mẹ Trà My khoe trên trang cá nhân đều nhận được rất nhiều lượt yêu thích và bình luận. Khuôn mặt bầu bĩnh, hai má bánh bao phúng phính cùng những hành động đáng yêu khiến con trai của Trà My Idol được rất nhiều người yêu mến. Bất kể một hành động nào của Hayden được mẹ khoe trên trang cá nhân đều nhận được sự yêu thích của cư dân mạng. Kể cả khi Hayden khóc, mọi người cũng thấy buồn cười. Càng bị mẹ "dìm hàng" Hayden càng được nhiều người yêu thích. Xem video "Những nhóc tỳ nhà sao Việt kiếm tiền giỏi". Nguồn Yan

Nữ ca sĩ Trà My Idol và chồng doanh nhân Tô Văn Đức kết hôn tháng 6/2014 và có hai con trai: Bé Gia Hy sinh cuối năm 2014 và bé Hayden sinh năm 2019. Cậu con trai cả Gia Hy được nhận xét giống hệt mẹ và có vẻ đẹp như tài tử. Còn cậu út Hayden giống hệt bố. Hayden đang là một trong những sao nhí được nhiều người yêu thích bởi vẻ đáng yêu, gây cười của cậu bé. Gia Hy mảnh mai còn em trai Hayden mập mạp. Theo nhận xét của Trà My, cậu con út lì lợm, khó chịu hơn anh Gia Hy. Mỗi bức ảnh của Hayden được mẹ Trà My khoe trên trang cá nhân đều nhận được rất nhiều lượt yêu thích và bình luận. Khuôn mặt bầu bĩnh, hai má bánh bao phúng phính cùng những hành động đáng yêu khiến con trai của Trà My Idol được rất nhiều người yêu mến. Bất kể một hành động nào của Hayden được mẹ khoe trên trang cá nhân đều nhận được sự yêu thích của cư dân mạng. Kể cả khi Hayden khóc, mọi người cũng thấy buồn cười. Càng bị mẹ "dìm hàng" Hayden càng được nhiều người yêu thích. Xem video "Những nhóc tỳ nhà sao Việt kiếm tiền giỏi". Nguồn Yan