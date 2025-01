Loạt ôtô "sang chảnh" tiền tỷ mở bán Việt Nam cuối năm 2024

Maserati GranTurismo

Trong loạt ôtô hạng sang tiền tỷ về Việt Nam cuối năm 2024, đầu tiên phải kể đến Maserati GranTurismo. Xe về Việt Nam vào giữa tháng 12/2024 với 3 tùy chọn phiên bản, gồm: Modena, Trofeo và Folgero cùng giá khởi điểm từ 9,86 tỷ đồng. Khách mua xe cần phải chờ khoảng 6-8 tháng mới có thể nhận hàng. Maserati GranTurismo thế hệ thứ 2 sở hữu số đo chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.959 x 1.957 x 1.409 mm, trục cơ sở ở mức 2.929 mm. Nội thất xe với cả bầu trời công nghệ và sự hào nhoáng với vô-lăng bọc da ba chấu tích hợp các phúm chức năng và hai núm xoay chọn chế độ lái, điều khiển hệ thống treo và khởi động động cơ. Xe được trang bị ADAS cấp độ 1 tiêu chuẩn, có tùy chọn ADAS cấp độ 2 với các tính năng... Maserati GranTurismo 2025 tại Việt Nam được trang bị động cơ Nettuno V6 Twin Turbo 3.0L trên bản Modena và Trofeo, sinh công suất tương ứng 490 mã lực và 550 mã lực. Bản Folgore dùng ba động cơ điện, sinh tổng công suất 761 mã lực. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h của ba phiên bản lần lượt 3,9 giây, 3,5 giây và 2,7 giây. Mini Countryman

Mini Countryman hoàn toàn mới chính thức mở bán tại Việt Nam vào ngày 16/12/2024 với hai phiên bản, gồm Countryman C và Countryman S All4. Giá xe Mini Countryman chưa được công bố tại thời điểm ra mắt, trong khi bản cũ có giá khởi điểm khoảng 2,4 tỷ đồng. Countryman 2025 thay đổi về thiết kế, trang bị thêm nhiều tính năng và công nghệ. Tổng thể ngoại hình xe bề thế và cứng cáp hơn nhờ gia tăng chiều dài thêm 140 mm, chiều cao thêm 100 mm. Điểm nhấn mới bên trong Countryman là màn hình OLED tròn không viền, các tính năng có thể điều khiển bằng thanh Mini Toggle Bar mới. Màn hình kính lái HUD; kết nối thông minh Mini Connected qua ứng dụng trên điện thoại, giúp quản lý xe hoặc điều khiển một số tính năng... xe sang MINI Countryman 2025 tại Việt Nam có 2 tùy chọn động cơ. Countryman C sử dụng động cơ xăng 3 xy-lanh với công nghệ TwinPower Turbo, dung tích 1.5L cho công suất đầu ra 156 mã lực, mô-men xoắn 230 Nm cùng khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 8,3 giây. Countryman S ALL4 sở hữu động cơ xăng 4 xy-lanh dung tích 2.0L với công nghệ TwinPower Turbo, cho ra công suất tối đa 204 mã lực, mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Kết hợp hệ dẫn động 4 bánh ALL4, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,1 giây. Audi A6

Cũng trong ngày 16/12, Audi Việt Nam đã giới thiệu dòng sedan A6 phiên bản mới với 1 phiên bản S line 40 TFSI cùng giá bán lẻ đề xuất từ 2,299 tỷ đồng. Đúng như tên gọi, mẫu sedan hạng sang Audi A6 S line 40 TFSI, phiên bản mới của dòng sedan hạng sang được trang bị gói ngoại thất thể thao S line với đèn pha LED Matrix, đèn viền ban ngày. La-zăng 5 chấu kép 19 inch. Đèn hậu LED kết nối với nhau thông qua dải crôm... Khoang nội thất A6 S line 40 TFSI hội tụ nhiều tiện nghi với vô-lăng bọc da 3 chấu mới, tích hợp lẫy chuyển số, tùy chọn chế độ lái Audi Drive Select. Bảng đồng hồ kỹ thuật số Audi Virtual Cockpit Plus 12,3 inch, màn hình cảm ứng giải trí MMI Touch Response 10,1 inch và một màn hình phụ trợ 8,6 inch cho hệ thống điều hòa 4 vùng. Hàng ghế trước chỉnh điện, nhớ vị trí ghế lái, hỗ trợ tựa lưng 4 chiều. Đèn viền nội thất, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Audi A6 2025 được trang bị động cơ 2.0 tăng áp công suất 190 mã lực, mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Động cơ này bổ sung công nghệ mild-hybrid (MHEV), giúp xe chỉ tiêu hao nhiên liệu hết 6,5 lít/100 km, hộp số 7 cấp S tronic, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 246 km/h. Các tính năng an toàn trên xe nổi bật với kiểm soát hành trình với chức năng giới hạn tốc độ, camera 360, cảnh báo chệch làn, đèn pha thích ứng... Porsche Macan EV

Porsche Macan EV ra mắt Việt Nam vào ngày 18/12/2024, được mở bán song song cùng phiên bản máy xăng. Xe có 4 phiên bản gồm, Tiêu chuẩn (3,48 tỷ đồng), 4 (3,63 tỷ đồng), 4S (4,23 tỷ đồng), Turbo (5,86 tỷ đồng). Macan EV có kiểu dáng mang hơi hướng coupe. Các thông số chiều, rộng, cao có phần nhỉnh hơn bản máy xăng. Thiết kế ngoại thất nổi bật trên Porsche Macan EV chính là dải đèn định vị LED tách rời hẳn đèn pha, lưới tản nhiệt khép kín. Không gian nội thất xe thoải mái hơn bản máy xăng. Cùng với đó là loạt trang bị hiện đại như: 3 màn hình ở khu vực táp-lô, gồm màn hình giải trí trung tâm 10,9 inch, màn hình thông tin 12,6 inch tích hợp công nghệ thực tế ảo (AR) và màn hình ở ghế lái phụ 10,9 inch. Động cơ Porsche Macan EV có sự khác nhau giữa các phiên bản. Macan tiêu chuẩn có công suất 360 mã lực, mô-men xoắn 563 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 5,7 giây. Macan 4 có công suất 402 mã lực và mô-men xoắn 648 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 5,2 giây, tốc độ tối đa 219 km/h. Macan Turbo có công suất 630 mã lực và mô-men xoắn 1.128 Nm, tăng tốc lên 100 km/h chỉ 3,3 giây, tốc độ tối đa 259 km/h.Porsche Macan EV 2025 tại Việt Nam được trang bị dẫn động cầu sau trên bản tiêu chuẩn và 4 bánh ở các bản còn lại với mỗi trục có một môtơ. Pin 100 kWh 800 V trên xe cho tầm hoạt động hỗn hợp khoảng 536-641 km với bản tiêu chuẩn. Bản Macan 4 khoảng 516-613 km và dao động 518-591 km với Macan Turbo. Video: Những mẫu xe siêu đẹp ra mắt tại Việt Nam năm 2024.

Maserati GranTurismo

Trong loạt ôtô hạng sang tiền tỷ về Việt Nam cuối năm 2024, đầu tiên phải kể đến Maserati GranTurismo. Xe về Việt Nam vào giữa tháng 12/2024 với 3 tùy chọn phiên bản, gồm: Modena, Trofeo và Folgero cùng giá khởi điểm từ 9,86 tỷ đồng. Khách mua xe cần phải chờ khoảng 6-8 tháng mới có thể nhận hàng. Maserati GranTurismo thế hệ thứ 2 sở hữu số đo chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.959 x 1.957 x 1.409 mm, trục cơ sở ở mức 2.929 mm. Nội thất xe với cả bầu trời công nghệ và sự hào nhoáng với vô-lăng bọc da ba chấu tích hợp các phúm chức năng và hai núm xoay chọn chế độ lái, điều khiển hệ thống treo và khởi động động cơ. Xe được trang bị ADAS cấp độ 1 tiêu chuẩn, có tùy chọn ADAS cấp độ 2 với các tính năng... Maserati GranTurismo 2025 tại Việt Nam được trang bị động cơ Nettuno V6 Twin Turbo 3.0L trên bản Modena và Trofeo, sinh công suất tương ứng 490 mã lực và 550 mã lực. Bản Folgore dùng ba động cơ điện, sinh tổng công suất 761 mã lực. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h của ba phiên bản lần lượt 3,9 giây, 3,5 giây và 2,7 giây. Mini Countryman

Mini Countryman hoàn toàn mới chính thức mở bán tại Việt Nam vào ngày 16/12/2024 với hai phiên bản, gồm Countryman C và Countryman S All4. Giá xe Mini Countryman chưa được công bố tại thời điểm ra mắt, trong khi bản cũ có giá khởi điểm khoảng 2,4 tỷ đồng. Countryman 2025 thay đổi về thiết kế, trang bị thêm nhiều tính năng và công nghệ. Tổng thể ngoại hình xe bề thế và cứng cáp hơn nhờ gia tăng chiều dài thêm 140 mm, chiều cao thêm 100 mm. Điểm nhấn mới bên trong Countryman là màn hình OLED tròn không viền, các tính năng có thể điều khiển bằng thanh Mini Toggle Bar mới. Màn hình kính lái HUD; kết nối thông minh Mini Connected qua ứng dụng trên điện thoại, giúp quản lý xe hoặc điều khiển một số tính năng... xe sang MINI Countryman 2025 tại Việt Nam có 2 tùy chọn động cơ. Countryman C sử dụng động cơ xăng 3 xy-lanh với công nghệ TwinPower Turbo, dung tích 1.5L cho công suất đầu ra 156 mã lực, mô-men xoắn 230 Nm cùng khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 8,3 giây. Countryman S ALL4 sở hữu động cơ xăng 4 xy-lanh dung tích 2.0L với công nghệ TwinPower Turbo, cho ra công suất tối đa 204 mã lực, mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Kết hợp hệ dẫn động 4 bánh ALL4, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,1 giây. Audi A6

Cũng trong ngày 16/12, Audi Việt Nam đã giới thiệu dòng sedan A6 phiên bản mới với 1 phiên bản S line 40 TFSI cùng giá bán lẻ đề xuất từ 2,299 tỷ đồng. Đúng như tên gọi, mẫu sedan hạng sang Audi A6 S line 40 TFSI , phiên bản mới của dòng sedan hạng sang được trang bị gói ngoại thất thể thao S line với đèn pha LED Matrix, đèn viền ban ngày. La-zăng 5 chấu kép 19 inch. Đèn hậu LED kết nối với nhau thông qua dải crôm... Khoang nội thất A6 S line 40 TFSI hội tụ nhiều tiện nghi với vô-lăng bọc da 3 chấu mới, tích hợp lẫy chuyển số, tùy chọn chế độ lái Audi Drive Select. Bảng đồng hồ kỹ thuật số Audi Virtual Cockpit Plus 12,3 inch, màn hình cảm ứng giải trí MMI Touch Response 10,1 inch và một màn hình phụ trợ 8,6 inch cho hệ thống điều hòa 4 vùng. Hàng ghế trước chỉnh điện, nhớ vị trí ghế lái, hỗ trợ tựa lưng 4 chiều. Đèn viền nội thất, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Audi A6 2025 được trang bị động cơ 2.0 tăng áp công suất 190 mã lực, mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Động cơ này bổ sung công nghệ mild-hybrid (MHEV), giúp xe chỉ tiêu hao nhiên liệu hết 6,5 lít/100 km, hộp số 7 cấp S tronic, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 246 km/h. Các tính năng an toàn trên xe nổi bật với kiểm soát hành trình với chức năng giới hạn tốc độ, camera 360, cảnh báo chệch làn, đèn pha thích ứng... Porsche Macan EV

Porsche Macan EV ra mắt Việt Nam vào ngày 18/12/2024, được mở bán song song cùng phiên bản máy xăng. Xe có 4 phiên bản gồm, Tiêu chuẩn (3,48 tỷ đồng), 4 (3,63 tỷ đồng), 4S (4,23 tỷ đồng), Turbo (5,86 tỷ đồng). Macan EV có kiểu dáng mang hơi hướng coupe. Các thông số chiều, rộng, cao có phần nhỉnh hơn bản máy xăng. Thiết kế ngoại thất nổi bật trên Porsche Macan EV chính là dải đèn định vị LED tách rời hẳn đèn pha, lưới tản nhiệt khép kín. Không gian nội thất xe thoải mái hơn bản máy xăng. Cùng với đó là loạt trang bị hiện đại như: 3 màn hình ở khu vực táp-lô, gồm màn hình giải trí trung tâm 10,9 inch, màn hình thông tin 12,6 inch tích hợp công nghệ thực tế ảo (AR) và màn hình ở ghế lái phụ 10,9 inch. Động cơ Porsche Macan EV có sự khác nhau giữa các phiên bản. Macan tiêu chuẩn có công suất 360 mã lực, mô-men xoắn 563 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 5,7 giây. Macan 4 có công suất 402 mã lực và mô-men xoắn 648 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 5,2 giây, tốc độ tối đa 219 km/h. Macan Turbo có công suất 630 mã lực và mô-men xoắn 1.128 Nm, tăng tốc lên 100 km/h chỉ 3,3 giây, tốc độ tối đa 259 km/h. Porsche Macan EV 2025 tại Việt Nam được trang bị dẫn động cầu sau trên bản tiêu chuẩn và 4 bánh ở các bản còn lại với mỗi trục có một môtơ. Pin 100 kWh 800 V trên xe cho tầm hoạt động hỗn hợp khoảng 536-641 km với bản tiêu chuẩn. Bản Macan 4 khoảng 516-613 km và dao động 518-591 km với Macan Turbo. Video: Những mẫu xe siêu đẹp ra mắt tại Việt Nam năm 2024.