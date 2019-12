Vẻ đáng yêu của con trai Trà My giống tài tử Leonardo DiCaprio

Gần đây, Trà My Idol hài hước chia sẻ vì xem nhiều phim của Leonardo DiCaprio trong lúc mang bầu nên bé Gia Huy có nét giống tài tử này. Gia Huy được nhận xét có khuôn miệng giống Leonardo DiCaprio hồi nhỏ. Bé Gia Huy là con trai của Trà My Idol và doanh nhân Tô Văn Đức. Cậu nhóc sắp đón sinh nhật lần thứ 5. Nhóc tì nhà Trà My Idol sở hữu vẻ ngoài kháu khỉnh. Không chỉ cư dân mạng, sao Việt cũng yêu mến bé Gia Huy. Mỗi khi Trà My Idol đăng ảnh con trai đầu lòng, nhiều nghệ sĩ để lại bình luận khen ngợi cậu nhóc ngày càng kháu khỉnh. Sức hút của bé Gia Huy trên mạng xã hội còn vượt cả Trà My Idol. Con trai đầu lòng của Trà My thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. 5 tuổi, bé Gia Huy đã trở thành anh trai khi Trà My sinh lần 2. Nhiều người dự đoán, Gia Huy sẽ trở thành hot boy trong tương lai. Khi còn nhỏ, bé Gia Huy lại được nhận xét giống bố nhiều hơn giống mẹ. Hồi còn nhỏ, Gia Huy trông bụ bẫm giống cậu em trai chào đời cách đây ít tháng. Con trai đầu lòng của Trà My khiến sao Việt mê tít vì vẻ kháu khỉnh. Sau 5 năm kết hôn, Trà My có tổ ấm vô cùng hạnh phúc bên chồng doanh nhân. Mời quý độc giả xem video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn VTC

Gần đây, Trà My Idol hài hước chia sẻ vì xem nhiều phim của Leonardo DiCaprio trong lúc mang bầu nên bé Gia Huy có nét giống tài tử này. Gia Huy được nhận xét có khuôn miệng giống Leonardo DiCaprio hồi nhỏ. Bé Gia Huy là con trai của Trà My Idol và doanh nhân Tô Văn Đức. Cậu nhóc sắp đón sinh nhật lần thứ 5. Nhóc tì nhà Trà My Idol sở hữu vẻ ngoài kháu khỉnh. Không chỉ cư dân mạng, sao Việt cũng yêu mến bé Gia Huy. Mỗi khi Trà My Idol đăng ảnh con trai đầu lòng, nhiều nghệ sĩ để lại bình luận khen ngợi cậu nhóc ngày càng kháu khỉnh. Sức hút của bé Gia Huy trên mạng xã hội còn vượt cả Trà My Idol. Con trai đầu lòng của Trà My thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. 5 tuổi, bé Gia Huy đã trở thành anh trai khi Trà My sinh lần 2. Nhiều người dự đoán, Gia Huy sẽ trở thành hot boy trong tương lai. Khi còn nhỏ, bé Gia Huy lại được nhận xét giống bố nhiều hơn giống mẹ. Hồi còn nhỏ, Gia Huy trông bụ bẫm giống cậu em trai chào đời cách đây ít tháng. Con trai đầu lòng của Trà My khiến sao Việt mê tít vì vẻ kháu khỉnh. Sau 5 năm kết hôn, Trà My có tổ ấm vô cùng hạnh phúc bên chồng doanh nhân. Mời quý độc giả xem video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn VTC