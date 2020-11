Thí sinh hot nhất Hoa hậu Việt Nam nỗ lực thế nào trước chung kết?

Mỗi khi xuất hiện trên fanpage cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My lại nhận được sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Fan khen ngợi nhan sắc của chân dài sinh năm 2001 đẹp ngọt ngào. Gương mặt của Doãn Hải My được nhận xét hao hao diễn viên Nhã Phương. Hải My sở hữu số đo 3 vòng 78 - 56 - 89 cm, chiều cao khá khiêm tốn 1m67. Hải My là một trong 35 thí sinh lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Trước thềm chung kết, bản sao Nhã Phương ghi tên mình vào top 5 Người đẹp tài năng. Hải My thể hiện năng khiếu ca hát và đàn piano với bài hát "Em về tinh khôi". Hải My vẫn có mặt trong top thí sinh tiềm năng dù không có tên trong top 5 các phần thi như Người đẹp biển, Người đẹp du lịch, Người đẹp thời trang. Bản sao của Nhã Phương thường xuyên lọt vào ống kính của nhiếp ảnh gia chương trình Hoa hậu Việt Nam. Doãn Hải My luôn xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn trong các hoạt động của cuộc thi. Chiều cao 1m67 là hạn chế của Doãn Hải My tại cuộc thi nhan sắc. Hải My có thành tích học tập đáng nể. 12 năm, cô đều là học sinh giỏi, tiếng Anh IELTS 7.0 Hiện tại, cô đang là sinh viên năm 1 lớp chất lượng cao của Đại học Luật Hà Nội. Nhiều khán giả dự đoán Doãn Hải My sẽ lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Xem video "Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trình diễn áo dài". Nguồn Zing

