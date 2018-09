Thấy gì qua ngôn ngữ cơ thể của Kiều Minh Tuấn lúc nói yêu An Nguy

Kiều Minh Tuấn và An Nguy đang rơi vào "tâm bão" khi công khai thừa nhận yêu nhau là thật lòng trong một bài phỏng vấn được đăng tải vào sáng nay, 14.9. Ngay lập tức, các fan của cặp đôi Cát- Kiều đã vào facebook của Kiều Minh Tuấn tranh luận dữ dội. Bạn Nguyễn Huyền phân tích: "Trời ơi mấy bạn coi clip cut câu like mà không chịu xem cho kỹ, nghe ảnh nói câu “cái lỗi của ảnh là làm cho bạn diễn không thoát ra được cái thế giới ảnh tạo ra”,có nghĩa là khi quay phim muốn diễn thật thì trog thời gian đó phải quan tâm như là yêu thật sự đó, sau khi hết phim thì cũng hết, coi đã biết anh ấy vẫn chỉ yêu chị Phượng thôi bà con ơi". Một fan khác có tên Cherry đỏ thì viết: "Bạn ơi. Tớ nghĩ là Cát Phượng không lên tiếng đâu vì Cát Phương yêu ổng. Đàn bà yêu quá thường chịu hi sinh thiệt thòi.. mình nghĩ nếu không thật sao mà bà kia nói cảm thấy có lỗi mối quan hệ này rồi rồi bỏ tất cả bay về Mỹ, còn ông kia bơ bơ là cái kiểu ổng,với Cát Phượng cũng vậy mà. Bạn Phạm Chi còn "soi" ngôn ngữ cơ thể của Kiều Minh Tuấn: "Mình không biết 2 người này có quen không nhưng nhìn ngôn ngữ cơ thể của KMT lúc trả lời phỏng vấn thì là biểu hiện của người nói dối (liên tục vuốt tóc, luôn tìm cách hoạt động cơ thể, xoay cổ tay, nghịch tay nghịch chân khi nghe AN trả lời thể hiện sự bối rối của KMT, mất đi vẻ bình tĩnh vốn có khi được phỏng vấn với CP như những chương trình trước). So, im fine, có thể CP và KMT không ctay nhưng nói không có tình cảm với AN thì phải suy nghĩ lại". Một facebooker khác cung cấp bằng chứng, ngay khi bài phỏng vấn Kiều Minh Tuấn và An Nguy công khai yêu nhau được đăng tải, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn vẫn trò chuyện vui vẻ trên facebook, trêu đùa nhau như không có chuyện gì xảy ra.

