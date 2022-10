Thành tích của Đoàn Thiên Ân trước chung kết Miss Grand International

Chỉ sau 3 ngày đăng quang, Đoàn Thiên Ân (thứ hai bên phải) sang Indonesia tham gia Miss Grand International 2022. Ngay khi nhập cuộc, cô đã lọt top 10 Pre-Arrival - cuộc bầu chọn thí sinh được yêu thích nhất trước thềm cuộc thi. Ảnh: BTC Đại diện Việt Nam cùng các thí sinh trong top 10 có một buổi ăn tối, gặp gỡ Chủ tịch cuộc thi - ông Nawat Itsaragrisil, Phó chủ tịch - bà Teresa Chaivisut và đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Ảnh: BTC Hoa hậu Đoàn Thiên Ân còn lọt top 10 Best in Swimsuit - Cuộc bầu chọn thí sinh trình diễn trang phục bikini đẹp nhất. Ảnh: BTC Top 10 Best in Swimsuit được chụp bộ ảnh với trang phục áo tắm đặc biệt và xuất hiện trên trang chủ của cuộc thi trong vòng 24 giờ. Ảnh: BTC Hoa hậu Đoàn Thiên Ân còn tạm thời lọt top 2 Country's Power of the year - cuộc bầu chọn thí sinh được yêu thích nhất. Kết quả chính thức của giải thưởng sẽ được công bố trong chung kết cuộc thi. Ảnh: BTC Bộ quốc phục “Trúc chỉ” của đại diện Việt Nam vừa lọt top 4 Best national costume - Trang phục dân tộc đẹp nhất do khán giả bình chọn cùng trang phục của Thái Lan, Ấn Độ và Indonesia. Ảnh: BTC Năm nay ban tổ chức trao hai giải Trang phục dân tộc đẹp nhất, một bộ do khán giả bình chọn và một do giám khảo lựa chọn. Ảnh: BTC Nhiều người chờ đợi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Đoàn Thiên Ân tỏa sáng trong chung kết Miss Grand International 2022. Ảnh: BTC Xem video "Đoàn Thiên Ân thi bikini". Nguồn Sen Vàng

