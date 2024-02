Thanh Lam và loạt mỹ nhân hạnh phúc bên nửa kia làm bác sĩ

Mới đây, diva Thanh Lam gửi lời chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam đến hôn phu - bác sĩ Bùi Tiến Hùng. Ảnh: FBNV. “Mong anh luôn yêu đời yêu người. Đôi tay và khối óc thắp sáng cho cuộc đời”, Thanh Lam nhắn nhủ người bạn đời. Ảnh: FBNV. Bác sĩ Bùi Tiến Hùng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nhãn khoa. Ảnh: FBNV. Bác sĩ Bùi Tiến Hùng và Thanh Lam gặp nhau khi Thanh Lam tới viện mắt của anh mổ mắt. Trong lần tái khám, do không bắt được taxi về nên anh đã tình nguyện chở diva về nhà. Trên đường đi về, cả hai nói chuyện với nhau rồi thấy hợp và hẹn hò. Ảnh: FBNV. Tháng 6/2021, cặp đôi tổ chức lễ dạm ngõ vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 52 của Thanh Lam. Trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong, khi được hỏi về đám cưới, Thanh Lam chia sẻ: “Chúng tôi cũng lớn tuổi rồi không hợp với sự ồn ào. Mà tính tôi cũng không câu nệ. Quan trọng là giá trị sống. Hạnh phúc không liên quan đến việc tổ chức đám cưới to nhỏ, hay phải làm những thứ mọi người vẫn làm. Tôi với anh ấy chỉ mong mỗi ngày bên nhau là một ngày vui”. Ảnh: FBNV. Giống ca sĩ Thanh Lam, siêu mẫu Trang Lạ cũng gắn bó với nửa kia làm bác sĩ. Chân dài làm đám cưới với bác sĩ Trần Tiễn Chánh vào tháng 3/2016. Ảnh: NVCC. Vợ chồng Trang Lạ sở hữu nhiều bất động sản trong đó có biệt thự vườn 1000 mét vuông, căn hộ penthouse 40 tỷ, khu nghỉ dưỡng trong nước và các quốc gia khác như Indonesia, Pháp. Ảnh: FBNV. Chồng siêu mẫu Tuyết Lan là bác sĩ thẩm mỹ Nguyễn Thiện Khanh. Ảnh: FBNV. Theo Vietnamnet, Thiện Khanh đang điều hành cơ sở thẩm mỹ viện của gia đình tại TP.HCM. Còn Tuyết Lan thành lập công ty quản lý và đào tạo người mẫu. Cả hai hoạt động độc lập nhưng luôn hỗ trợ nhau khi cần thiết. Ảnh: FBNV. Ông xã Thanh Ngọc tên Đức Thiệp, là bác sĩ. Trong cuộc phỏng vấn với Mốt và Cuộc Sống, Thanh Ngọc cho biết, cả hai học chung suốt mấy năm cấp 3 nhưng không yêu nhau. “Sau khi ra trường, mỗi người đều có những mối tình riêng nhưng vẫn là bạn bè đi chơi chung. Sau này, cả hai tan vỡ tình yêu, tâm sự với nhau nhiều hơn... và cũng không nghĩ sẽ yêu nhau đâu”, “chị đẹp” tâm sự. Ảnh: Dân Trí. Chồng Thanh Ngọc là người chủ động theo đuổi nữ ca sĩ. Năm 2011, nữ ca sĩ thông báo kết hôn. Ảnh: FBNV. 2 năm sau đó, Thanh Ngọc lên kế hoạch sinh con. Tuy nhiên, nữ ca sĩ được chẩn đoán buồng trứng dự trữ của cô quá ít nên khả năng thụ thai bị hạn chế. "Bản thân chồng tôi là người thích trẻ con nhưng rất tâm lý và hiểu chuyện. Anh ấy nhiều lần động viên, an ủi, thậm chí dẫn tôi đi du lịch đây đó để trút bỏ gánh nặng", nữ ca sĩ chia sẻ trên Vietnamnet. Sau 8 năm, ở lần cố gắng cuối cùng, Thanh Ngọc sinh con trai đầu lòng tên Ủn. Ảnh: FBNV. Xem clip "Thanh Lam hát Em đi (nhạc: Đức Huy; thơ: Phù Du)". Nguồn Vietnamnet

Mới đây, diva Thanh Lam gửi lời chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam đến hôn phu - bác sĩ Bùi Tiến Hùng. Ảnh: FBNV. “Mong anh luôn yêu đời yêu người. Đôi tay và khối óc thắp sáng cho cuộc đời”, Thanh Lam nhắn nhủ người bạn đời. Ảnh: FBNV. Bác sĩ Bùi Tiến Hùng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nhãn khoa. Ảnh: FBNV. Bác sĩ Bùi Tiến Hùng và Thanh Lam gặp nhau khi Thanh Lam tới viện mắt của anh mổ mắt. Trong lần tái khám, do không bắt được taxi về nên anh đã tình nguyện chở diva về nhà. Trên đường đi về, cả hai nói chuyện với nhau rồi thấy hợp và hẹn hò. Ảnh: FBNV. Tháng 6/2021, cặp đôi tổ chức lễ dạm ngõ vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 52 của Thanh Lam. Trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong, khi được hỏi về đám cưới, Thanh Lam chia sẻ: “Chúng tôi cũng lớn tuổi rồi không hợp với sự ồn ào. Mà tính tôi cũng không câu nệ. Quan trọng là giá trị sống. Hạnh phúc không liên quan đến việc tổ chức đám cưới to nhỏ, hay phải làm những thứ mọi người vẫn làm. Tôi với anh ấy chỉ mong mỗi ngày bên nhau là một ngày vui”. Ảnh: FBNV. Giống ca sĩ Thanh Lam , siêu mẫu Trang Lạ cũng gắn bó với nửa kia làm bác sĩ. Chân dài làm đám cưới với bác sĩ Trần Tiễn Chánh vào tháng 3/2016. Ảnh: NVCC. Vợ chồng Trang Lạ sở hữu nhiều bất động sản trong đó có biệt thự vườn 1000 mét vuông, căn hộ penthouse 40 tỷ, khu nghỉ dưỡng trong nước và các quốc gia khác như Indonesia, Pháp. Ảnh: FBNV. Chồng siêu mẫu Tuyết Lan là bác sĩ thẩm mỹ Nguyễn Thiện Khanh. Ảnh: FBNV. Theo Vietnamnet, Thiện Khanh đang điều hành cơ sở thẩm mỹ viện của gia đình tại TP.HCM. Còn Tuyết Lan thành lập công ty quản lý và đào tạo người mẫu. Cả hai hoạt động độc lập nhưng luôn hỗ trợ nhau khi cần thiết. Ảnh: FBNV. Ông xã Thanh Ngọc tên Đức Thiệp, là bác sĩ. Trong cuộc phỏng vấn với Mốt và Cuộc Sống, Thanh Ngọc cho biết, cả hai học chung suốt mấy năm cấp 3 nhưng không yêu nhau. “Sau khi ra trường, mỗi người đều có những mối tình riêng nhưng vẫn là bạn bè đi chơi chung. Sau này, cả hai tan vỡ tình yêu, tâm sự với nhau nhiều hơn... và cũng không nghĩ sẽ yêu nhau đâu”, “chị đẹp” tâm sự. Ảnh: Dân Trí. Chồng Thanh Ngọc là người chủ động theo đuổi nữ ca sĩ. Năm 2011, nữ ca sĩ thông báo kết hôn. Ảnh: FBNV. 2 năm sau đó, Thanh Ngọc lên kế hoạch sinh con. Tuy nhiên, nữ ca sĩ được chẩn đoán buồng trứng dự trữ của cô quá ít nên khả năng thụ thai bị hạn chế. "Bản thân chồng tôi là người thích trẻ con nhưng rất tâm lý và hiểu chuyện. Anh ấy nhiều lần động viên, an ủi, thậm chí dẫn tôi đi du lịch đây đó để trút bỏ gánh nặng", nữ ca sĩ chia sẻ trên Vietnamnet. Sau 8 năm, ở lần cố gắng cuối cùng, Thanh Ngọc sinh con trai đầu lòng tên Ủn. Ảnh: FBNV. Xem clip "Thanh Lam hát Em đi (nhạc: Đức Huy; thơ: Phù Du)". Nguồn Vietnamnet