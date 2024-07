Thanh Hằng thay đổi thế nào sau hơn 20 năm vào showbiz?

Thanh Hằng bước chân vào Vbiz khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Người mẫu qua ảnh năm 2002 năm 19 tuổi. (Ảnh: Saostar.vn) Thanh Hằng dần khẳng định vị thế của mình trong showbiz với vai trò là người mẫu và diễn viên. (Ảnh: FB Thanh Hằng) Nhan sắc của Thanh Hằng lúc mới vào nghề không quá nổi bật nhưng cô gây chú ý nhờ sở hữu đôi chân dài 1m12. (Ảnh: FB Thanh Hằng) Khóe miệng rộng cùng làn da nâu cũng là điểm gây chú ý của nữ siêu mẫu. (Ảnh: FB Thanh Hằng) Sau hơn 20 năm trong showbiz, nhan sắc của người đẹp sinh năm 1983 ngày càng thăng hạng. Vóc dáng của siêu mẫu 41 tuổi ngày càng nóng bỏng, cuốn hút. (Ảnh: FB Thanh Hằng) So sánh hình ảnh hiện tại với khi cô mới đoạt giải Hoa hậu Người mẫu qua ảnh, nhiều người cho rằng Thanh Hằng đã phẫu thuật thẩm mỹ để chiếc mũi cao, khuôn mặt của cô ưa nhìn hơn. (Ảnh: FB Thanh Hằng)Sự nghiệp của Thanh Hằng ngày càng thăng tiến. Cô được mời làm giám khảo các cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2011, Vietnam's Next Top Model. Cô còn là huấn luyện viên trong chương trình The Face Vietnam 2018, giám khảo tại Miss Universe Vietnam 2019, Miss Universe Vietnam 2024. (Ảnh: FB Thanh Hằng) Ngày 22/10/2023, Thanh Hằng kết hôn với nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Cô đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son rất hạnh phúc. (Ảnh: FB Thanh Hằng)Xem video: Thanh Hằng chia sẻ về hạnh phúc. Nguồn NVCC

