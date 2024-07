Thanh Hằng làm đơn tố cáo bị Hoàng Thùy vu khống

Theo Znews, Thanh Hằng vừa gửi đơn lên Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, đề nghị xử lý tài khoản Facebook "Hoàng Thùy" tung tin sai sự thật.

Trong đơn, Thanh Hằng cho hay, từ ngày 11-16/7, tài khoản Facebook "Hoàng Thùy" thuộc sở hữu của Hoàng Thùy liên tục đăng các bài viết liên quan đến việc bị từ chối ngồi ghế nóng Miss Universe Vietnam 2024.

Trong đó, ngày 16/7, Hoàng Thùy đăng ảnh chụp tin nhắn (chưa được xác minh) nhắc đến Thanh Hằng là: "Thanh Hang doesn't want..." (tạm dịch: Thanh Hằng không muốn).

"Như vậy, bà Thùy không còn ám chỉ, bóng gió mà đã trực tiếp nêu đích danh tên tôi. Bà Thùy dẫn dắt, điều hướng dư luận chĩa mũi công kích trực diện vào tôi, vu khống cho tôi là người gây ra sự việc khiến bà không được làm giám khảo chương trình", Thanh Hằng viết trong đơn.

Thanh Hằng (trái) làm đơn tố cáo bị Hoàng Thùy vu khống. Ảnh: FB Thanh Hằng, Hoàng Thùy.

Theo Đời Sống Pháp Luật, phía đại diện Thanh Hằng cho biết, Thanh Hằng đã thông qua đại diện pháp lý của mình gửi đơn lên Sở Thông Tin và Truyền Thông TP. HCM và một số cơ quan chức năng có thẩm quyền khác đề nghị các hỗ trợ pháp lý để giải quyết, xử lý các cá nhân, nhóm đối tượng có hành vi cung cấp và phát tán thông tin sai lệch.

Siêu mẫu Thanh Hằng cũng yêu cầu ban tổ chức cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 và nhà sản xuất phối hợp để đính chính các thông tin thất thiệt.

Trên hết, Thanh Hằng vẫn mong muốn các bên có thể tìm được tiếng nói chung và có thể giải quyết vụ việc trên tinh thần thiện chí. Tuy nhiên, nếu sự việc tiếp tục bị đi quá giới hạn pháp luật cho phép và vượt quá tầm kiểm soát của Thanh Hằng, Thanh Hằng cùng luật sư đại diện sẽ tiến hành các động thái pháp lý cụ thể để bảo vệ mình và các chủ thể liên quan bị các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật xâm hại, cho dù gián tiếp hay trực tiếp.

Bên cạnh đó, người mẫu Thanh Hằng gửi lời xin lỗi đến khán giả lẫn các thương hiệu cô đang đồng hành. “Lời đầu tiên cho Hằng xin lỗi những khán giả yêu mến Hằng đã bị xáo trộn tâm lý bởi ồn ào mấy ngày qua.

Đồng thời, Hằng cũng xin lỗi các thương hiệu mà Hằng đang đồng hành, đã vô tình bị ảnh hưởng. "Hằng cám ơn rất nhiều vì quý vị vẫn ở đây, tin tưởng và hiểu bản chất của sự việc. Sẽ sớm có câu trả lời thỏa đáng cho quý vị! Biết ơn và trân trọng”, cô viết trên trang cá nhân.

Trước đó, giữa ồn ào, Thanh Hằng đăng ảnh bó hoa do chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024 tặng, kèm tấm thiệp ghi: "Mr. V really wants you" (tạm dịch: Mr. V rất muốn bạn). Nhận được hoa, nữ siêu mẫu chia sẻ: "Cảm ơn Chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024. Anh quậy quá".