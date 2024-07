Biết gì về Bảo Nhân, Namcito - 2 đạo diễn phim “Hoàng hậu cuối cùng“

Phim Hoàng hậu cuối cùng lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Tình sử Nam Phương Hoàng hậu của nhà văn Trần Thị Hảo. Dự án dự kiến ra mắt vào năm 2025. 2 đạo diễn của phim là Bảo Nhân - Namcito. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh. Theo Harper’s Bazaar Vietnam, Namcito sinh ra trong gia đình có mẹ là diễn viên hát chèo. Không nghĩ sẽ đi theo nghệ thuật, Namcito học chuyên ngành thạc sĩ kinh tế tại Úc. Ảnh: Harper’s Bazaar Vietnam. Thời còn du học, trong một lần về Việt Nam, Namcito được một công ty chuyên về làm phim mời làm việc. Một tháng sau, anh trở thành quản lý, phụ trách sản xuất các gameshow, các lễ trao giải được truyền hình trực tiếp. Một năm sau, Namcito quyết định ở lại Việt Nam để phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Ảnh: Harper’s Bazaar Vietnam. Theo Dân Việt, sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế, Bảo Nhân được giữ lại làm bác sĩ. Năm 2009, có người ở đoàn làm phim Nhìn ra biển cả của đạo diễn Hồng Ngát đến khám bệnh và mời anh đi thử vai. Sau đó, Bảo Nhân được chọn vai thứ chính. Ảnh: Dân Việt. Năm 2012, Bảo Nhân vào Sài Gòn làm việc tại một bệnh viện thẩm mỹ. Làm việc nhiều nên anh bị stress nặng, mất dần cảm hứng với công việc. Đúng lúc đó, đạo diễn sinh năm 1983 gặp một người bạn làm phim nên tình yêu với phim ảnh trong anh trỗi dậy. Ảnh: Dân Việt. Namcito và Bảo Nhân bắt tay thực hiện nhiều bộ phim. Cả hai chính là đạo diễn của series phim điện ảnh thành công Gái già lắm chiêu với phần 3 đạt 165 tỷ đồng sau 2 tuần công chiếu. Ảnh: Znews. Series Gái già lắm chiêu được đề cử nhiều giải thưởng. Theo VOV, tại Ngôi sao xanh 2019, Gái già lắm chiêu 2 được đề cử vào top 3 ở 8 hạng mục và được vinh danh ở 3 hạng mục quan trọng nhất: Giải phim điện ảnh hay nhất (Do hội đồng nghệ thuật bình chọn), Giải đạo diễn xuất sắc nhất (Do hội đồng nghệ thuật bình chọn), Giải quay phim xuất sắc nhất (Do hội đồng nghệ thuật bình chọn). Ảnh: VOV. Tại Cánh diều vàng 2020, giải Cánh diều bạc cho phim truyện điện ảnh được trao cho Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả và Bảo Nhân - Namcito giành giải Đạo diễn xuất sắc. Ảnh: Dân Việt. Ngoài ra, 2 đạo diễn phim Hoàng hậu cuối cùng từng remake phim Hàn Quốc She was pretty. Ảnh: Vietnamnet.Bảo Nhân - Namcito cũng là đạo diễn phim tiểu sử về Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: VTV. Xem MV: "Không thể cùng nhau suốt kiếp" của Hòa Minzy. Nguồn Youtube Hòa Minzy

Phim Hoàng hậu cuối cùng lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Tình sử Nam Phương Hoàng hậu của nhà văn Trần Thị Hảo. Dự án dự kiến ra mắt vào năm 2025. 2 đạo diễn của phim là Bảo Nhân - Namcito. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh. Theo Harper’s Bazaar Vietnam, Namcito sinh ra trong gia đình có mẹ là diễn viên hát chèo. Không nghĩ sẽ đi theo nghệ thuật, Namcito học chuyên ngành thạc sĩ kinh tế tại Úc. Ảnh: Harper’s Bazaar Vietnam. Thời còn du học, trong một lần về Việt Nam, Namcito được một công ty chuyên về làm phim mời làm việc. Một tháng sau, anh trở thành quản lý, phụ trách sản xuất các gameshow, các lễ trao giải được truyền hình trực tiếp. Một năm sau, Namcito quyết định ở lại Việt Nam để phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Ảnh: Harper’s Bazaar Vietnam. Theo Dân Việt, sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế, Bảo Nhân được giữ lại làm bác sĩ. Năm 2009, có người ở đoàn làm phim Nhìn ra biển cả của đạo diễn Hồng Ngát đến khám bệnh và mời anh đi thử vai. Sau đó, Bảo Nhân được chọn vai thứ chính. Ảnh: Dân Việt. Năm 2012, Bảo Nhân vào Sài Gòn làm việc tại một bệnh viện thẩm mỹ. Làm việc nhiều nên anh bị stress nặng, mất dần cảm hứng với công việc. Đúng lúc đó, đạo diễn sinh năm 1983 gặp một người bạn làm phim nên tình yêu với phim ảnh trong anh trỗi dậy. Ảnh: Dân Việt. Namcito và Bảo Nhân bắt tay thực hiện nhiều bộ phim. Cả hai chính là đạo diễn của series phim điện ảnh thành công Gái già lắm chiêu với phần 3 đạt 165 tỷ đồng sau 2 tuần công chiếu. Ảnh: Znews. Series Gái già lắm chiêu được đề cử nhiều giải thưởng. Theo VOV, tại Ngôi sao xanh 2019, Gái già lắm chiêu 2 được đề cử vào top 3 ở 8 hạng mục và được vinh danh ở 3 hạng mục quan trọng nhất: Giải phim điện ảnh hay nhất (Do hội đồng nghệ thuật bình chọn), Giải đạo diễn xuất sắc nhất (Do hội đồng nghệ thuật bình chọn), Giải quay phim xuất sắc nhất (Do hội đồng nghệ thuật bình chọn). Ảnh: VOV. Tại Cánh diều vàng 2020, giải Cánh diều bạc cho phim truyện điện ảnh được trao cho Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả và Bảo Nhân - Namcito giành giải Đạo diễn xuất sắc. Ảnh: Dân Việt. Ngoài ra, 2 đạo diễn phim Hoàng hậu cuối cùng từng remake phim Hàn Quốc She was pretty. Ảnh: Vietnamnet. Bảo Nhân - Namcito cũng là đạo diễn phim tiểu sử về Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: VTV. Xem MV: "Không thể cùng nhau suốt kiếp" của Hòa Minzy. Nguồn Youtube Hòa Minzy