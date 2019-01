Thắng giải “Nam DV điện ảnh được yêu thích nhất”, Trường Giang nói gì?

Trường Giang đã vượt mặt Isaac, Jun Phạm để được xướng tên “Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất” tại giải thưởng Ngôi sao xanh 2018 diễn ra tại TP HCM tối qua (5/1). Trước đó, "chàng hề xứ Quảng" nhiều lần liên tiếp dẫn đầu bình chọn. Ảnh cắt clip. Lần thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng lớn của "Ngôi sao xanh", ông xã Nhã Phương không giấu nổi niềm hạnh phúc khi may mắn liên tiếp đến với anh. Ảnh: Min Nguyễn. Thành công của vai diễn Thế Sơn - Thế Tùng trong phim trăm tỷ “Siêu sao siêu ngố” của đạo diễn Đức Thịnh giúp nam danh hài nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả, giúp anh chạm tay được vào chiếc cup giải thưởng. Ảnh: Thời đại. Trên sân khấu trao giải, Trường Giang cho biết anh cảm thấy mình luôn may mắn khi mỗi lần đóng phim của đạo diễn Đức Thịnh là lại nhận được giải thưởng cao quý. Ảnh: Thời đại. Diễn viên Trường Giang và Hoàng Yến Chibi đoạt giải Nam và nữ diễn viên được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Ảnh: Min Nguyễn. Trước đó, vai Thượng Phong của phim "Taxi, em tên gì?" do Đức Thịnh cùng Đinh Tuấn Vũ làm đạo diễn đã giúp Trường Giang nhận giải kép "Nam diễn viên được yêu thích nhất" do khán giả bình chọn và "Nam diễn viên xuất sắc" do Hội đồng nghệ thuật của "Ngôi sao xanh" bình chọn. Trường Giang gửi lời cảm ơn đến khán giả đã ủng hộ anh trong thời gian qua. Fan club của Trường Giang đến chia vui cùng thần tượng. Ảnh: Thời Đại. Có thể thấy không chỉ có cuộc sống hôn nhân viên mãn với Nhã Phương, Trường Giang ngày càng thành công trong sự nghiệp cũng như nhận được sự yêu mến và ủng hộ từ phía các fan trung thành. Ảnh: Quang Thịnh/ Tuổi Trẻ.

Trường Giang đã vượt mặt Isaac, Jun Phạm để được xướng tên “Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất” tại giải thưởng Ngôi sao xanh 2018 diễn ra tại TP HCM tối qua (5/1). Trước đó, "chàng hề xứ Quảng" nhiều lần liên tiếp dẫn đầu bình chọn. Ảnh cắt clip. Lần thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng lớn của "Ngôi sao xanh", ông xã Nhã Phương không giấu nổi niềm hạnh phúc khi may mắn liên tiếp đến với anh. Ảnh: Min Nguyễn. Thành công của vai diễn Thế Sơn - Thế Tùng trong phim trăm tỷ “Siêu sao siêu ngố” của đạo diễn Đức Thịnh giúp nam danh hài nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả, giúp anh chạm tay được vào chiếc cup giải thưởng. Ảnh: Thời đại. Trên sân khấu trao giải, Trường Giang cho biết anh cảm thấy mình luôn may mắn khi mỗi lần đóng phim của đạo diễn Đức Thịnh là lại nhận được giải thưởng cao quý. Ảnh: Thời đại. Diễn viên Trường Giang và Hoàng Yến Chibi đoạt giải Nam và nữ diễn viên được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Ảnh: Min Nguyễn. Trước đó, vai Thượng Phong của phim "Taxi, em tên gì?" do Đức Thịnh cùng Đinh Tuấn Vũ làm đạo diễn đã giúp Trường Giang nhận giải kép " Nam diễn viên được yêu thích nhất " do khán giả bình chọn và "Nam diễn viên xuất sắc" do Hội đồng nghệ thuật của "Ngôi sao xanh" bình chọn. Trường Giang gửi lời cảm ơn đến khán giả đã ủng hộ anh trong thời gian qua. Fan club của Trường Giang đến chia vui cùng thần tượng. Ảnh: Thời Đại. Có thể thấy không chỉ có cuộc sống hôn nhân viên mãn với Nhã Phương, Trường Giang ngày càng thành công trong sự nghiệp cũng như nhận được sự yêu mến và ủng hộ từ phía các fan trung thành. Ảnh: Quang Thịnh/ Tuổi Trẻ.