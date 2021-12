Team qua đường bắt trọn khoảnh khắc Hương Giang - Matt Liu tình tứ

Sau khi đàng gái comeback, Hương Giang và Matt Liu liên tục lộ "hint" sắp có tin vui, hết dọn về sống chung lại khoe tín vật định tình khắc tên hai người thì mới đây dân mạng còn bắt trọn khoảnh khắc đôi trẻ dính như sam trên sân cỏ.

Dù chưa xác định thời điểm Matt Liu và Hương Giang bị bắt gặp hẹn hò nhưng có thể thấy cặp đôi trông rất hạnh phúc, vui vẻ. Nàng Hậu có những hành động chăm sóc bạn trai rất ân cần và chu đáo. Nhìn khoảnh khắc xứng đôi vừa lứa này như vợ chồng son, dân tình càng thêm trông chờ ngày Matt Liu rước nàng về dinh.

Hương Giang - Matt Liu bắt đầu tìm hiểu nhau sau show hẹn hò Người ấy là ai tháng sáu năm ngoái. Matt Liu có quốc tịch Singapore, kém Hương Giang 3 tuổi, là CEO công ty về lĩnh vực cơ khí, tay chơi hàng hiệu, có trong tay dàn xế 'khủng'. Matt nói đã tìm hiểu Hương Giang nhiều và thích sự thông minh của cô. Được biết, mẹ Hương Giang thời gian đầu không ủng hộ con gái yêu Matt Liu. Bà sợ Giang sang nước ngoài, gia đình của Matt sẽ đuổi cô về vì trong mắt bà, con gái không có tài năng gì, không sinh được con.

Tuy nhiên sau vài tháng hẹn hò, Matt Liu đã đến thăm nhà bố mẹ Hương Giang. Qua những hình ảnh chính chủ chia sẻ có thể thấy mọi người khá vui vẻ. Hương Giang cho biết lần đầu gặp gỡ nhưng Matt Liu và bố cô nói chuyện khá hợp. Việc Hương Giang đưa bạn trai về diện kiến gia đình khiến khán giả tin rằng mối quan hệ của cặp đôi mặn nồng, nghiêm túc bởi trước đó có không ít hoài nghi họ 'yêu hợp đồng'.

Tháng 11/2020, khi Hương Giang vướng phải làn sóng tẩy chay của anti-fan, Matt Liu động viên cô: 'Always here with you' (Luôn ở đây bên em) kèm biểu tượng trái tim. Sau scandal, Hương Giang và Matt Liu có những ngày bình yên, tĩnh tâm và cũng hạn chế chia sẻ hình ảnh trên MXH. Vào ngày sinh nhật Hương Giang, Matt Liu từng gửi lời ngôn tình đến nàng hậu: 'Em đã thay đổi cuộc đời anh. Tháng 12 này cũng kỷ niệm 6 tháng chúng ta bên nhau nhưng sao mọi thứ trôi qua thật nhanh. Hai đứa đã trải qua nhiều trở ngại. Hãy nắm chặt tay anh, quý trọng từng khoảnh khắc này em nhé'.

Về phía Hương Giang, cô cho biết dù có những biến động lẫn mất mát nhưng hoa hậu biết ơn từng phút giây được ở cạnh những người yêu thương, trong đó có bạn trai Matt Liu.