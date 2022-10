"Té xỉu" ảnh Khả Ngân - Lương Thanh "quẩy" đám cưới Phương Nga

Dự đám cưới Phương Nga - Bình An, Khả Ngân hội ngộ Bảo Hân. Ảnh: FB Khả Ngân Trong tiệc cưới, Khả Ngân tình cách né nhưng vẫn bị đẩy xuống nước. Ảnh: Lê Chí Linh "Rồi xong nha, cũng tới thời gian định mệnh không thoát khỏi", Khả Ngân chia sẻ. Ảnh: FB Khả Ngân Khả Ngân ngâm mình giữa thời tiết lạnh ở Hà Nội. Ảnh: Lê Chí Linh Phương Nga ôm Khả Ngân để giữ ấm. Ảnh: Lê Chí Linh Khả Ngân được cô dâu chú rể cung cấp khăn khô để lau người. Ảnh: FB Khả Ngân Tuệ Nhi của "11 tháng 5 ngày" viết: "Cô dâu cứu vớt qua cơn rét run lập cập". Ảnh: Lê Chí Linh Nữ diễn viên được cô dâu cho mượn trang phục. Ảnh: FBNV Nhiều mỹ nhân Việt: Ngọc Hân, Lương Thanh tìm cách để không bị đẩy xuống nước. Ảnh: Lê Chí Linh Chú rể hỗ trợ Lương Thanh lên bờ sau khi cô bị ngâm mình trong hồ bơi. Ảnh: Lê Chí Linh Trước đó, Lương Thanh làm phù dâu trong đám hỏi Phương Nga và Bình An. Ảnh: Lê Chí Linh MC Trần Ngọc chia sẻ khoảnh khắc "khi đi hết mình, khi về hết hồn" trong đám cưới. Đi kèm với đó, anh viết: "Ảnh trên mạng và đồ ship đến. Chắc trong lô hàng có bịch dưa muối bị vỡ". Ảnh: FB Trần Ngọc Á hậu Tú Anh cởi giày cao gót để tham gia quẩy hết mình trong đám cưới của Á hậu Phương Nga. Ảnh: Lê Chí Linh Xem video "Á hậu Phương Nga và màn nhảy hiện đại Talk to me". Nguồn Hoa hậu Việt Nam

