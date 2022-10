Á hậu Phương Nga tung thêm ảnh cưới trước thềm hôn lễ

Hôn lễ Phương Nga - Bình An sẽ diễn ra vào ngày hôm nay (21/10). Trước giờ G, cô dâu chia sẻ hai bộ ảnh cưới mới. Ảnh: FBNV Nàng á hậu tâm sự: "Nốt hai bộ này mai thêm bộ nữa chốt sổ ạ". Ảnh: FBNV Trước đó, khi Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trêu đùa cặp đôi: "Phương Nga - Bình An, mọi người chụp bao nhiêu bộ ảnh cưới vậy", Bình Anh hé lộ, cả hai chụp đến 6 bộ ảnh cưới. Ảnh: FBNV Ở loạt ảnh cưới mới, Phương Nga và Bình An có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Ảnh: FBNV Nhan sắc của cô dâu cực kỳ xinh đẹp. Ảnh: FBNV Phương Nga diện mẫu váy cưới cúp ngực khoe vai trần gợi cảm. Ảnh: FBNV Nàng á hậu còn khoác lên mình chiếc váy cưới trễ vai. Ảnh: FBNV Thiết kế xẻ đùi cao giúp cô dâu khoe đôi chân dài nuột nà. Ảnh: FBNV Vẻ ngoài quyến rũ của Phương Nga trước thềm hôn lễ. Ảnh: FBNV Trước đó, Phương Nga liên tục tung ảnh cưới. Cô chụp ảnh tại đồi cát, trong studio, trên xe mô tô. Ảnh: FBNVÁ hậu Phương Nga đẹp tựa nàng công chúa trong bối cảnh ngập tràn hoa. Ảnh: FBNV Nàng á hậu cá tính, quyến rũ bên chồng điển trai trên xe mô tô. Ảnh: FBNV Trước thềm hôn lễ, Bình Anh viết thư tay cho Phương Nga. Anh chia sẻ: "Sau 5 năm thì giấc mơ lớn nhất đời đã thành sự thật: cưới được cậu. Cưới được cậu không phải là điều gì đó giống như đội bóng MU của tớ đoạt cúp, cũng không giống như bộ phim có rating cao kỷ lục. Cưới được cậu là một dạng "chiến tích 102"... Sẽ không nói yêu cậu mãi. Sẽ nói yêu cậu mỗi ngày. Mỗi ngày thức dậy cùng nhau và yêu nhau từng giờ, từng ngày chẳng phải là hành trang tốt để xây dựng một hạnh phúc bền vững hay sao! Thực tế như vậy lại hay hơn nhiều lần những lời nói đẹp và hứa hẹn về sự mãi mãi, trăm năm đúng không cậu bạn mình. Hẹn cậu ở nhà chúng ta nhé!". Ảnh: Thương hiệu và pháp luật Xem video "Á hậu Phương Nga và màn nhảy hiện đại Talk to me". Nguồn Hoa hậu Việt Nam

