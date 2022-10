Á hậu Phương Nga bật khóc trong đám cưới với Bình An

Không gian đám cưới Phương Nga - Bình An ngập tràn hoa lá, mang tông màu trắng xanh. Ảnh: Yan Hôn lễ diễn ra bên hồ bơi của một khách sạn tại Hà Nội. Ảnh: Yan Cô dâu diện trang phục cưới gồm áo croptop kết hợp chân váy xẻ tà cao. Chú rể diện vest trắng đen lịch lãm. Ảnh: Yan Bình An nắm tay Phương Nga không rời trong đám cưới. Đôi uyên ương trao lời thề nguyện. Vietnamnet dẫn lời chú rể: "Chào bạn, người đã luôn đồng hành cùng mình suốt 4 năm 9 tháng 3 tuần vừa qua. Mình là người không bao giờ tin vào chuyện cổ tích và bạn cũng không. Nhưng bạn có thấy câu chuyện của chúng mình thật lạ? Nó sẽ chẳng giống một bộ phim nào cả. Ngay từ những ngày bắt đầu, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hai đứa không hề có một người bạn chung mà chỉ là sự tình cờ. Sau khi tìm hiểu về nhau, chúng ta đều thấy 2 đứa không hề có một sở thích nào chung. Mình là người sến sẩm còn bạn có đôi chút nhạt nhòa". Ảnh: Yan Bình An chia sẻ: "Mình thích cơm với cà, bạn thích ăn mì ý. Mình thích du lịch thách thức còn bạn có thể nằm dài cả ngày ở bãi biển. Nhưng những điều khác biệt ấy không hề làm chúng mình xa cách. Mình là một người bảo thủ, cứng nhắc nhưng có thể làm tất cả mọi thứ vì bạn. Có những khoảnh khắc khiến mình nhận ra, bạn sẽ là người đồng hành với mình suốt cuộc đời này. Đó là những lúc bạn giữ tiền giúp mình... Nhưng quan trọng, mình đã yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên. Mình sẽ luôn giữ rung động đó trong suốt cuộc đời này như lần đầu tiên ấy. Cảm ơn bạn". Lắng nghe chia sẻ của Bình An, Phương Nga bật khóc. Ảnh: VietnamnetÁ hậu Phương Nga chia sẻ: "Hôm nay khi viết những dòng này, mình đã suy nghĩ nên xưng hô như thế nào. Vậy là chúng mình cũng đã cùng nhau trải qua rất nhiều giai đoạn kể từ khi quen nhau, tới khi suýt nữa phải xa nhau. Hôm nay khi 2 đứa đứng ở đây, có rất nhiều những thay đổi. Mình biết trước đây bạn ghét mèo nhưng vì mình mà bạn đã nuôi chúng. Nên mình cũng sẽ vì bạn mà thích cá, thích bóng đá hơn một chút. Câu đầu tiên mình dùng để giới thiệu bạn với mọi người ngoài kia là cậu và mợ. Mình luôn hy vọng hai đứa sẽ luôn như vậy, không vì những gì ngoài kia mà thay đổi. Mình hy vọng 21/10/2022 chúng mình sẽ cùng bắt đầu hành trình mới nhé. Cậu của mợ". Ảnh: Thương hiệu và pháp luật Những giây phút trọng đại của Phương Nga - Bình An có sự chứng kiến của gia đình, bạn bè thân thiết. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ, khoảnh khắc trao nhẫn của cô dâu chú rể khiến cô "tan chảy". Ảnh chụp màn hình MC Trần Ngọc là một trong những khách mời đám cưới. Ảnh: Bảo vệ công lý Xem video "Á hậu 1 Bùi Phương Nga và màn nhảy hiện đại Talk to me". Nguồn Hoa hậu Việt Nam

