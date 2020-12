Tái xuất với MV 2 tỷ, “Hoàng tử Sơn Ca” Quang Vinh còn hot?

“Lạnh từ trong tim” do Mr Siro sáng tác được coi là sản phẩm âm nhạc Quang Vinh đầu tư nhất trong sự nghiệp 20 năm ca hát của anh.

Chưa hết, các cảnh quay trong MV “Lạnh từ trong tim” đều được Quang Vinh thực hiện ở resort 5 sao đắt đỏ nhất Bà Nà. Những người tham gia MV cũng đều là những gương mặt đình đám trong Vbiz như: Diễm My 9X, Liz Kim Cương, Lynk Lee...

Chính vì thế “Lạnh từ trong tim” được Quang Vinh đầu tư cực kỳ kỹ lưỡng từ ca từ do “ông hoàng ballad” Mr. Siro sáng tác, đạo diễn tài ba Đinh Hà Uyên Thư chỉ đạo diễn xuất trong MV…

Sau ba năm tạm xa sân khấu, khán giả, tháng 11/2016, Quang Vinh trở lại với âm nhạc bằng bài hát “Điều buồn tênh”. Một tháng sau anh tiếp tục ra mắt MV lãng mạn "How deep is your love".

Tuy nhiên, “Điều buồn tênh” và "How deep is your love" khi đó chưa giúp Quang Vinh lấy lại tên tuổi của mình. Fan ruột của anh hình như vẫn còn vấn vương những ca từ, những hình ảnh cũ của anh trong những hit mà anh làm mưa làm gió một thời trước đó.

Thế rồi, Quang Vinh lại tạm gác tình yêu âm nhạc và tìm vui trong những Vlog du lịch kể những nơi mà anh đặt chân đến trên khắp thế giới.