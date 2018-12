Tại sao Cường Đô la chọn Đàm Thu Trang làm bến đỗ cuối?

Cường Đô la - Đàm Thu Trang là một trong những cặp đôi sao Việt đang khiến fan mong mỏi sớm làm đám cưới. Vị doanh nhân phố núi dường như cưng chiều bạn gái gốc Tày nhất trong số những bóng hồng từng vây quanh anh. Cũng không ít người tin rằng Cường Đô la sẽ chọn Đàm Thu Trang làm bến đỗ cuối. Đàm Thu Trang sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm. Phải chăng đây là một trong những lý do Cường Đô la ngày càng yêu chiều bạn gái. Trước khi yêu Cường Đô la, Đàm Thu Trang có đời tư khá sạch. Cô dường như không thích bon chen, tạo scandal. Có lẽ vì vậy, Đàm Thu Trang lại càng được lòng Cường Đô la. Đàm Thu Trang rút khỏi showbiz nên chuyện tình cảm của cô sẽ ít bị chú ý hơn. Ở Đàm Thu Trang toát lên sự trưởng thành. chín chắn. Cô ít khi đôi co với antifan khi chuyện tình bị soi mói hay bị so sánh với những người cũ của Cường Đô la. Đàm Thu Trang cũng không khoe khoang tình yêu của mình. Thay vào đó, cô chỉ chia sẻ những khoảnh khắc bình dị nhưng đầy hạnh phúc bên bạn trai. Đàm Thu Trang cũng rất hiếm khi nói lời hờn dỗi, ghen tuông hay viết tâm sự buồn bã, chán chường để Cường Đô la phải bận lòng. Sự khéo léo của Đàm Thu Trang khiến cuộc tình của cô và Cường Đô la chiếm được thiện cảm. Phải chăng được dư luận ủng hộ, Cường Đô la sẽ càng muốn cưới Đàm Thu Trang. Đàm Thu Trang đam mê kinh doanh và tỏ ra tự tin, bản lĩnh và độc lập. Cô được tin rằng sẽ trở thành hậu phương vững chắc cho Cường Đô la trong cả cuộc sống lẫn công việc. Xem video "Đàm Thu Trang khoe ảnh Cường Đô la". Nguồn Youtube/VTC

