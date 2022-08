Tái hôn với chồng Hàn Quốc, Từ Hy Viên hạnh phúc viên mãn

Từ Hy Viên (Đại S) và nam nghệ sĩ người Hàn Quốc - Koo Jun Yup (DJ Koo) kết hôn nhanh chóng sau một thời gian nối lại tình xưa qua mạng, chưa gặp trực tiếp sau 24 năm xa cách. Ảnh: Dân Trí Hơn 20 năm trước, Từ Hy Viên và DJ Koo hẹn hò. Mối tình kéo dài khoảng 1 năm thì tan vỡ do lịch trình làm việc bận rộn và khoảng cách địa lý. Ảnh: Tiền Phong DJ Koo chia sẻ, sau khi biết Đại S ly hôn Uông Tiểu Phi năm 2021, anh tìm lại số liên lạc cũ và may mắn, Đại S vẫn chưa đổi số. Ảnh: Tiền Phong DJ Koo sang Đài Loan để gặp lại Từ Hy Viên rồi cả hai đăng ký kết hôn vào tháng 3/2022. Ảnh: Lao động Cặp đôi tình tứ trong buổi đăng ký kết hôn. Ảnh: Dân Trí Từ Hy Viên âm thầm hậu thuẫn cho DJ Koo phát triển sự nghiệp tại Đài Loan. Cô đã dẫn chồng gặp gỡ nhiều nhà sản xuất. Ảnh: Dân Trí Sự nghiệp của chồng Từ Hy Viên lên như diều gặp gió. Ảnh: Tiền Phong DJ Koo được lòng gia đình Từ Hy Viên. Bà Hoàng Xuân Mai - mẹ của Từ Hy Viên cho biết, con rể rất tốt, lịch sự, hấp dẫn. Ảnh: Tiền Phong DJ Koo không ngại thể hiện tình cảm dành cho Từ Hy Viên. Anh đã xăm hình lên ngón áp út thay cho nhẫn cưới. Ảnh: Tiền Phong Khi vừa kết thúc buổi diễn tại thành phố Cao Hùng, DJ Koo vội vã quay về ngay Đài Bắc để ở bên Từ Hy Viên. Ảnh: Vietnamnet Khi về Hàn Quốc làm việc, DJ Koo bày tỏ nỗi nhớ Từ Hy Viên. Ảnh: Dân Trí Do đã 46 tuổi, từng hôn mê trong lần sinh con thứ 2, Từ Hy Viên tuyên bố không có con chung với chồng mới. Ảnh: Người đưa tin Phía DJ Koo khẳng định, anh không nghĩ đến chuyện con cái vì thể trạng Từ Hy Viên khá yếu. Ảnh: Người đưa tin Xem video "Từ Hy Viên và chồng cũ tham gia show truyền hình". Nguồn Vietnamnet

