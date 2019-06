Subeo xuất hiện trong ảnh cưới Cường Đô la?

>>> Mời quý độc giả xem clip “Đàm Thu Trang khoe ảnh Cường Đô la”. Nguồn Youtube/vtc:

Mới đây, Đàm Thu Trang - Cường Đô la đồng loạt gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bé Subeo. Trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang viết: "Happy birthday, my babe monkey, I love you" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật chú khỉ nhỏ của cô, cô yêu con).



Còn Cường Đô la viết: “Happy birthday my little friend. I love you (Tạm dịch: Sinh nhật vui vẻ người bạn nhỏ của bố. Bố yêu con). Ngoài gửi lời chúc mừng, Cường Đô la và Đàm Thu Trang còn đăng hai bức ảnh chụp bên bé Subeo.

Nhiều khán giả phỏng đoán, hai bức ảnh trên được chụp trong bối cảnh thực hiện bộ ảnh cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang . Còn fan mong đợi bé Subeo sẽ góp mặt trong bộ ảnh cưới của cặp đôi này.

Đàm Thu Trang - Cường Đô la bên bé Subeo.

Đáng chú ý, khi Đàm Thu Trang đăng ảnh thân thiết bên con trai riêng của chồng sắp cưới, một số tài khoản nghi ngờ tình cảm thật giữa nữ ca sĩ và bé Subeo. Đàm Thu Trang giữ im lặng trong khi đó, mẹ của Đàm Thu Trang đã đáp trả những ý kiến trái chiều.

“Tôi có tới 2 người mẹ kế, một người đã không còn ở chung với bố chồng của tôi, nhưng hàng năm tôi vẫn tới thăm bà, bà rất tốt với gia đình tôi. Vậy nên những bạn không có thiện ý xin hãy tránh giúp, hãy sống tốt và chăm lo cho gia đình của bạn trước đi”, bà viết.

Mẹ của Đàm Thu Trang lên tiếng.

Cường Đô la - Đàm Thu Trang sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 7 tới đây tại TP.HCM. Theo Vietnamnet, cặp đôi muốn giữ bí mật tới phút chót về địa điểm và ngày giờ cụ thể.