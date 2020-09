Sự thật sau bức ảnh "già như ông chú" của Sơn Tùng M-TP

Bức ảnh được cho là chụp Sơn Tùng M-TP bên một người bạn đang lan truyền trên một diễn đàn chuyên "tám" chuyện showbiz. Khác với vẻ đẹp trai chuẩn "soái ca" thường thấy, trong bức ảnh này nhân vật được cho là Sơn Tùng trông khác lạ với gương mặt hốc hác, hai mắt trũng sâu, làn da thiếu sức sống trông già như ông chú trung niên. Một số ý kiến đổ lỗi do góc chụp cũng như cách trang điểm khiến Sơn Tùng M-TP bị "dìm hàng". Tuy vậy, khi so sánh hình ảnh nền trong bức ảnh mới nhất và ảnh trước đó nam ca sĩ chụp cùng Nguyễn Trần Trung Quân, không ít fan cho là bức ảnh mới đã bị cắt ghép hoặc photoshop quá đà. Fan tung bức ảnh chụp hồi đầu tháng 9 chứng minh Sơn Tùng vẫn là "em của ngày hôm qua": đẹp trai, bảnh bao và lịch lãm đầy sức sống. Xuất hiện trong một sự kiện diễn ra cách đây 5 ngày, trông Sơn Tùng vẫn rất điển trai và phong độ. Vẻ đẹp không góc chết của chàng "chủ tịch".Ca sĩ Sơn Tùng chưa lên tiếng về bức ảnh bị cho là trông già như ông chú đang được lan truyền. Góc nghiêng đẹp thần thánh của giọng ca "Hãy trao cho anh". Cách đây chưa lâu, Sơn Tùng lọt vào đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới do TC Candler công bố. Mới đây, nam ca sĩ khoe thay đổi kiểu tóc trẻ trung, sành điệu khiến fan nữ "lịm tim". "Chủ tịch" luôn xuất hiện chỉn chu trong mỗi hình ảnh cũng như khi tham dự bất cứ sự kiện nào. Sơn Tùng sở hữu gương mặt không góc chết. Hình ảnh biến hóa của nam ca sĩ khiến fan "đứng ngồi không yên". Xem MV "Có chắc yêu là đây của Sơn Tùng M-TP. Nguồn Youtube/ Sơn Tùng:

