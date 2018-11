Sự thật quan hệ của Phạm Quỳnh Anh, Quang Huy sau ồn ào ly hôn

Cuối tháng 10, đạo diễn kiêm nhạc sĩ Quang Huy xác nhận hôn nhân 6 năm của anh và Phạm Quỳnh Anh đã tan vỡ. “Ông bầu” quyền lực của âm nhạc thời kỳ trước và vợ nộp đơn lên tòa án ở quận 3 và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn. Trước đó, cặp đôi sống ly thân 1 năm.

Tuy vậy, đạo diễn phim Thần tượng từ chối trả lời nguyên nhân ly hôn. Anh nói không muốn mình và vợ cũ trả lời 2 hướng trên báo chí. Ngay sau đó, Phạm Quỳnh Anh cũng xác nhận điều này.

Điều đáng nói, trên mạng xã hội bỗng xuất hiện thông tin cho rằng nhạc sĩ Quang Huy ngoại tình. Dư luận truyền tai nhau Bảo Anh chính là người thứ 3 xen vào mối quan hệ này.

Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy tái hợp để tổ chức sinh nhật cho con gái. Sau đó, giọng ca xinh đẹp bước ra từ The Voice tức tốc đính chính và nhờ luật sư vào cuộc để dẹp tin đồn thất thiệt. Tuy vậy, trên mạng xã hội vẫn liên tục để lộ những thông tin hiếu kỳ.



Phạm Quỳnh Anh vẫn tiếp tục giữ thái độ im lặng. Cựu thành viên nhóm HAT nói rằng chia tay vẫn giữ tinh thần văn minh để không ảnh hưởng đến 2 cô con gái. Vào ngày sinh nhật của con, cô và chồng cũ tái hợp để tổ chức tiệc.

Sau chia tay, giọng ca Bụi bay vào mắt tập trung cho âm nhạc. Cô tích cực chạy show, trở lại với thị trường sau thời gian lùi về hậu trường.

Phạm Quỳnh Anh sẽ góp mặt trong liveshow tháng 11 của Làn sóng xanh. Chị và Quốc Thiên – Hoàng Yến Chibi sẽ thể hiện ca khúc nhạc phim. Đây cũng là năm đầu tiên Làn sóng xanh có một hạng mục giải thưởng riêng dành cho nhạc phim.

Ngoài ra, lần đầu tiên anh em Khắc Việt – Khắc Hưng song ca sau những ồn ào trên mạng xã hội. Hoa hậu Hương Giang biểu diễn ca khúc Anh đang ở đâu đấy anh. Đây được xem là ca khúc thành công nhất của Hoa hậu chuyển giới kể từ khi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc cho đến giờ với lượt xem trên YouTube trên 15 triệu view chỉ sau 2 tuần phát hành.

Shin Hyun Woo – nam ca sĩ, nhạc sĩ từng gây sốt khi tham gia "I can see your voice" mùa 2 tại Hàn Quốc và từng thể hiện thành công ca khúc Come back home của Vũ Cát Tường sẽ cover hit Duyên mình lỡ của Hương Tràm.

Bùi Lan Hương góp mặt với ca khúc nhạc phim Người bất tử: Bùa mê. Trong khi đó, “Bài hát thách thức” thuộc về Hồ Trung Dũng khi anh quyết định cover hit Ước gì của ca sĩ Mỹ Tâm.

Liveshow cuối cùng của Làn sóng xanh Next Step sẽ diễn ra vào ngày 29.11 tại TP. HCM.