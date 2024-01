Sự thật Lý Nhã Kỳ công khai bạn trai ngoại quốc

Trong đoạn clip do Lý Nhã Kỳ đăng tải mới đây, nữ diễn viên nắm tay một người đàn ông. Thực tế, còn một số chàng trai khác đằng sau Lý Nhã Kỳ. Clip "công khai người yêu" hài hước của Lý Nhã Kỳ khiến fan cười nghiêng ngả. Lý Nhã Kỳ độc thân vài năm qua. Cô chia sẻ, có rất nhiều người đàn ông yêu, chinh phục cô nhưng cô không đáp trả không phải vì họ tệ. Trái lại họ quá hoàn hảo, giỏi giang nên không hợp với nữ diễn viên. Điều Lý Nhã Kỳ cần là cảm xúc trong một mối quan hệ. Cách đây không lâu, Lý Nhã Kỳ và Gil Lê vướng tin đồn hẹn hò. Nhanh chóng, nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận. "Gil Lê là một trong những người bạn tốt của tôi. Gil Lê là một người dễ thương, chu đáo, biết chăm sóc mọi người, một nghệ sĩ tài năng, khiêm nhường, kín đáo. Chúng tôi biết nhau qua những người bạn, chơi hợp rồi tụ thành hội chung, họp mặt mỗi khi rảnh rỗi", Lý Nhã Kỳ chia sẻ trên Người Lao Động. Lý Nhã Kỳ coi Gil Lê là bạn bè thân thiết. Gần đây, nữ diễn viên hội ngộ người tình màn ảnh một thời Việt Anh sau 6 năm chưa gặp lại. Lý Nhã Kỳ và Việt Anh cùng đi làm từ thiện. "Tôi rất coi trọng dự án này và may mắn là khi tôi nghĩ đến Việt Anh thì anh ấy sẵn sàng ngay. Dù đang tham gia phim, Việt Anh vẫn sắp xếp công việc, bay từ Hà Nội vào TPHCM, rồi bay vào Bình Định để đồng hành cùng ê-kíp", Lý Nhã Kỳ chia sẻ trên An Ninh Thủ Đô. Sau chuyến từ thiện, Lý Nhã Kỳ nhắn nhủ Việt Anh: "Câu trả lời cho chuyện tình bạn lâu năm nha! Cảm ơn ông luôn nói yes khi tôi cần". Xem video "Lý Nhã Kỳ dự sự kiện". Nguồn FB Lý Nhã Kỳ

