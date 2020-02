Sự nghiệp phát nể của Lý Hải đang bị kiện đòi bồi thường 4 tỷ

Gần đây, Lý Hải bức xúc khi bị nhà thơ Trương Minh Nhật kiện đòi bồi thường 4 tỷ với lý do sử dụng bài thơ “Gánh mẹ” mà không xin phép trong phim “Lật mặt 4: Nhà có khách”. Lý Hải cho hay, anh làm việc đúng trình tự pháp luật với Quách Beem - chủ sở hữu của ca khúc đã được đơn vị có thẩm quyền công nhận. Hiện tại, Quách Beem và ông Nhật đang tranh chấp quyền tác giả “Gánh mẹ”. Lý Hải hiện là đạo diễn triệu đô. Năm 2015, anh ra mắt phim điện ảnh “Lật mặt” với vai trò biên kịch, đạo diễn kiêm diễn viên. Tổng doanh thu của phim đạt 72 tỷ, trong khi kinh phí sản xuất phim là 10 tỷ đồng. Sau thành công về mặt doanh thu của “Lật mặt”, Lý Hải ra mắt “Lật mặt" 2 và 3. Doanh thu phần 2 và 3 lần lượt là 80 tỷ và 85 tỷ đồng. “Lật mặt 4: Nhà có khách” của Lý Hải thành công vang dội khi công chiếu. Cụ thể, phim đạt doanh thu 117,5 tỷ đồng sau gần 2 tháng công chiếu. Trước khi trở thành đạo diễn triệu đô, Lý Hải vốn là ca sĩ nổi tiếng. Năm 1993, nhờ khả năng hát và vũ đạo điêu luyện, anh trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, năm 1996, tên tuổi của anh bị lu mờ bởi cơn sốt Làn Sóng Xanh. Để lấy lại tên tuổi, Lý Hải quyết định đi theo xu hướng của thời điểm năm 2000 là thực hiện video ca nhạc kết hợp hài kịch. Không may, một ngày trước khi thực hiện “Trọn đời bên em”, anh bị các mạnh thường quân xù kèo. Lý Hải cầm cố nhà cửa, vay nóng 150 triệu đồng với lãi suất 3% để thực hiện “Trọn đời bên em”. Sau đó, nhờ video gây sốt, Lý Hải lấy lại được giấy tờ nhà và đắt show trở lại. Sau “Trọn đời bên em” phần 1, Lý Hải tiếp tục cho ra 9 phần nữa liên tục cho đến năm 2010. Thành công của series này đã giúp ông bố 4 con trở thành nghệ sĩ đắt show nhất nhì showbiz. Hồi chưa nổi tiếng, Lý Hải học ngành sân khấu tại Trường Nghệ thuật - Sân khấu 2. Sau khi anh tốt nghiệp, lĩnh vực kịch nghệ xuống dốc nên Lý Hải về quê học làm thợ may. Theo lời xúi của một người bạn, Lý Hải chuyển hướng ca hát. Thời mới vào nghề, anh đi hát lót cho các ngôi sao đến muộn. Anh từng có lúc phải hát liên tục 20 bài vì ca sĩ đến trễ. Năm 2010, Lý Hải bất ngờ quyết định dừng vai trò của một ca sĩ. Anh học sản xuất và đạo diễn, sau đó bắt tay sản xuất các bộ phim điện ảnh từ năm 2013. Lý Hải giàu có và thành công nhưng vẫn chọn cách sống đơn giản. Anh tự mình trồng rau trên sân nhà, cho con học trường với mức chi phí bình dân. Mời quý độc giả xem trailer "Lật mặt 5". Nguồn Youtube

