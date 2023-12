Sự nghiệp đáng nể của đạo diễn Long Vân

Đạo diễn Long Vân qua đời vào ngày 24/12 sau thời gian điều trị bệnh. Sinh thời, ông có nhiều cống hiến cho nghệ thuật. Ảnh: Dân Trí. Theo Công An Nhân Dân Online, đạo diễn Long Vân được gửi sang Nam Ninh, Trung Quốc học tập tại Khu học xá Trung ương vào năm 14 tuổi. Ông tốt nghiệp trường sư phạm, nghề dạy học và làm việc tại Bộ Giáo dục. Sau đó, nam đạo diễn dự thi lớp đạo diễn và diễn viên khóa đầu của trường Điện ảnh Việt Nam, trúng tuyển vào lớp đạo diễn. Ảnh: Doanh Nghiệp Hội Nhập. Đạo diễn Long Vân bắt đầu nổi tiếng khi thực hiện phim Biệt động Sài Gòn công chiếu năm 1985. Nội dung phim kể về các chiến sĩ biệt động trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trong ảnh, đạo diễn Long Vân (phải) trong thời gian quay Biệt động Sài Gòn. Ảnh: Tiền Phong. Phim Biệt động Sài Gòn đưa dàn diễn viên: Thanh Loan, Bùi Quang Thái, Hà Xuyên, Hai Nhất, Thương Tín thành sao. Ảnh: Công An Nhân Dân Online. Ngoài Biệt động Sài Gòn, đạo diễn Long Vân thực hiện phim Giải phóng Sài Gòn - 2005. Ảnh: VTV. Theo Báo Nghệ An, trong phim, những đại cảnh hoành tráng được dàn dựng một cách công phu, kỹ lưỡng với máy bay, tên lửa, xe tăng, trọng pháo của các cánh quân tiến vào Sài Gòn ngày 30/4/1975. Ảnh: Công An Nhân Dân Online. Nam đạo diễn cũng thực hiện các phim: Tiếng gọi phía trước, Nơi gặp gỡ của tình yêu, Người không mang họ, Cho cả ngày mai, Hẹn gặp lại Sài Gòn, Những đứa con của Biệt động Sài Gòn. Trong ảnh, đạo diễn Long Vân (áo trắng) trong thời gian chuẩn bị quay phim Những đứa con của biệt động Sài Gòn. Ảnh: Dân Trí. Đạo diễn Long Vân kết hôn với nghệ sĩ Kim Cương. Cả hai có một cô con gái tên Vân Dung. Ảnh: Công An Nhân Dân Online. Con gái đạo diễn Long Vân có vai diễn đầu tiên năm 18 tháng tuổi khi đóng phim Người đôi bờ. Vân Dung còn từng vào vai con gái lớn của chị Út Tịch trong Mẹ vắng nhà, em bé bán báo trong Biệt động Sài Gòn. Khi trưởng thành, con gái đạo diễn Long Vân không theo nghệ thuật. Ảnh: Tiền Phong. Xem video "Gặp lại NSƯT Thanh Loan - Nhân vật trong phim "Biệt động Sài Gòn". Nguồn HANOITV

Đạo diễn Long Vân qua đời vào ngày 24/12 sau thời gian điều trị bệnh. Sinh thời, ông có nhiều cống hiến cho nghệ thuật. Ảnh: Dân Trí. Theo Công An Nhân Dân Online, đạo diễn Long Vân được gửi sang Nam Ninh, Trung Quốc học tập tại Khu học xá Trung ương vào năm 14 tuổi. Ông tốt nghiệp trường sư phạm, nghề dạy học và làm việc tại Bộ Giáo dục. Sau đó, nam đạo diễn dự thi lớp đạo diễn và diễn viên khóa đầu của trường Điện ảnh Việt Nam, trúng tuyển vào lớp đạo diễn. Ảnh: Doanh Nghiệp Hội Nhập. Đạo diễn Long Vân bắt đầu nổi tiếng khi thực hiện phim Biệt động Sài Gòn công chiếu năm 1985. Nội dung phim kể về các chiến sĩ biệt động trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trong ảnh, đạo diễn Long Vân (phải) trong thời gian quay Biệt động Sài Gòn . Ảnh: Tiền Phong. Phim Biệt động Sài Gòn đưa dàn diễn viên: Thanh Loan, Bùi Quang Thái, Hà Xuyên, Hai Nhất, Thương Tín thành sao. Ảnh: Công An Nhân Dân Online. Ngoài Biệt động Sài Gòn, đạo diễn Long Vân thực hiện phim Giải phóng Sài Gòn - 2005. Ảnh: VTV. Theo Báo Nghệ An, trong phim, những đại cảnh hoành tráng được dàn dựng một cách công phu, kỹ lưỡng với máy bay, tên lửa, xe tăng, trọng pháo của các cánh quân tiến vào Sài Gòn ngày 30/4/1975. Ảnh: Công An Nhân Dân Online. Nam đạo diễn cũng thực hiện các phim: Tiếng gọi phía trước, Nơi gặp gỡ của tình yêu, Người không mang họ, Cho cả ngày mai, Hẹn gặp lại Sài Gòn, Những đứa con của Biệt động Sài Gòn. Trong ảnh, đạo diễn Long Vân (áo trắng) trong thời gian chuẩn bị quay phim Những đứa con của biệt động Sài Gòn. Ảnh: Dân Trí. Đạo diễn Long Vân kết hôn với nghệ sĩ Kim Cương. Cả hai có một cô con gái tên Vân Dung. Ảnh: Công An Nhân Dân Online. Con gái đạo diễn Long Vân có vai diễn đầu tiên năm 18 tháng tuổi khi đóng phim Người đôi bờ. Vân Dung còn từng vào vai con gái lớn của chị Út Tịch trong Mẹ vắng nhà, em bé bán báo trong Biệt động Sài Gòn. Khi trưởng thành, con gái đạo diễn Long Vân không theo nghệ thuật. Ảnh: Tiền Phong. Xem video "Gặp lại NSƯT Thanh Loan - Nhân vật trong phim "Biệt động Sài Gòn". Nguồn HANOITV