Sự nghiệp của Myra Trần trước khi bị chê giọng hát xuống cấp

Mới đây, Myra Trần bị chê giọng hát xuống cấp. Theo nhiều khán giả, cô để lộ sự chênh phô khi hát "Anh chưa thương em đến vậy đâu" trong một đêm nhạc. Trên Zing, nữ ca sĩ chia sẻ, 3 tuần qua, cô liên tục lưu diễn ở Mỹ, Việt Nam và Australia. Do lịch trình bận rộn và sự thay đổi thời tiết, cô bị cảm cúm, ốm suốt 2 tuần qua. Ảnh: FBNV Trên Thương hiệu và Pháp luật, Myra Trần chia sẻ thêm, cô mong khán giả chờ thêm một vài ngày nữa để đánh giá giọng hát có bị xuống cấp hay không. “Tôi hứa sẽ không làm mọi người thất vọng”, giọng ca sinh năm 1999 cho hay. Ảnh: FBNV Myra Trần tên thật là Trần Minh Như. Năm 2016, cô gây chú ý khi về nhất cuộc thi Nhân tố bí ẩn. Ảnh: VOV Sau khi đăng quang Nhân tố bí ẩn, Myra Trần trở lại Mỹ sinh sống và học tập. Nữ ca sĩ muốn trau dồi về giọng hát lẫn kiến thức âm nhạc để chinh phục khán giả. Ảnh: FBNV Năm 2019, Myra Trần bất ngờ tham gia cuộc thi American Idol. Trong chương trình, cô khoe giọng hát "khủng" qua ca khúc "One night only" khiến cả ba vị giám khảo: Lionel Richie, Luke Bryan, Katy Perry phải phấn khích. Ảnh: Một thế giới Tuy nhiên, ở vòng Showcase round của top 40 trong chương trình American Idol 2019, Myra Trần không thuyết phục được ban giám khảo để được đi tiếp. Ảnh: Tiền Phong Năm 2022, Myra Trần trở lại gameshow Việt khi tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ. Cô ẩn mình dưới lớp mascot Lady Mây. Ảnh: FBNV Nhờ đoạt giải 3 Ca sĩ mặt nạ, học trò của Hồ Quỳnh Hương đắt show hơn. Ảnh: FBNV “Myra kín lịch đi diễn, chỉ có khoảng 2,3 ngày nghỉ trong một tháng. So với trước đây thì bận rộn hơn gấp 3-4 lần. Trước đó, khi ở Mỹ Myra đi học và cuối tuần thì đi hát, cũng khá bận rộn. Còn bây giờ thì ngày nào cũng đi hát và có những công việc cho mình làm”, giọng ca sinh năm 1999 chia sẻ. Ảnh: FBNV Xem video: "Myra Trần hát Đợi anh đến hoa cũng tàn". Nguồn Myra Trần

