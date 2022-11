Vẻ ngọt ngào, quyến rũ của Myra Trần ngoài đời thường

Myra Trần tên thật là Trần Minh Như. Trước khi đoạt giải 3 The Masked Singer - Ca sĩ mặt nạ, cô từng là quán quân Nhân tố bí ẩn 2016, khi mới 16 tuổi. 17 tuổi, cô gái gốc An Giang sang Mỹ định cư. Sau đó cô liên tục tham gia các cuộc thi hát và nhận được những lời mời đi diễn hấp dẫn. Nữ ca sĩ sinh năm 1999 sống cùng bố mẹ và em trai tại thành phố Federal Way, bang Washington. Năm 19 tuổi, Myra Trần lọt top 40 Americal Idol (Thần tượng âm nhạc Mỹ) và được các giám khảo gọi là một trong những "Kelly Clarkson mới của thế giới" khi thể hiện bài hát "One Night Only". Sau cuộc thi, Minh Như cân bằng giữa việc học và đi hát. Cô cũng xuất hiện nhiều hơn trên các show diễn tại nước ngoài với nghệ danh Myra Trần. Tại hải ngoại, Myra Trần khá đắt show, thường hợp tác cùng các ca sĩ nổi tiếng. Cô cũng ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi những bản cover nhạc Mỹ như: "Despacito", "Santa Tell Me", "Who You Are", "Shape of You", "Bang Bang"... Sau thành công tại The Masked Singer Vietnam, Myra Trần được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ có những bước tiến xa trong thời gian tới. Nhan sắc của Myra Trần cũng được khen ngày càng thăng hạng khi dấn thân vào showbiz. Xem video "Ngọc Mai đăng quang Ca sĩ mặt nạ". Nguồn Quốc Nghiệp - Ngọc Mai

