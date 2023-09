Sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh, dàn diễn viên “Nhật ký Vàng Anh 2“

Năm 2006, Hoàng Thùy Linh (giữa) gây sốt với vai nữ chính trong phim Nhật ký Vàng Anh phần 2. Đang nổi tiếng, cô vướng lùm xùm. Năm 2019, Hoàng Thùy Linh lần đầu trở lại màn ảnh nhỏ sau ồn ào. Ảnh: Tiền Phong. Hoàng Thùy Linh đóng phim Mê cung. Vai diễn của cô là Lam Anh - bạn gái của cảnh sát hình sự Khánh. Trước khi Mê cung lên sóng, Hoàng Thùy Linh thừa nhận ban đầu, cô chưa có sự ăn ý với Hồng Đăng. Lý do nữ ca sĩ đưa ra là cô chưa thể bắt nhịp lại với phim truyền hình sau thời gian dài rời xa cũng như không qua lại thân thiết với bạn diễn nhiều năm. Ảnh: Sức Khỏe Và Đời Sống. Sắp tới, Hoàng Thùy Linh trở lại với vai diễn trong phim truyền hình Không ngại cưới, chỉ cần một lý do. Ảnh: Vietnamnet. Ở lĩnh vực điện ảnh, Hoàng Thùy Linh đóng phim Thần tượng năm 2013 và Trái tim quái vật năm 2020. Ảnh: Zing. Hoàng Thùy Linh vẫn miệt mài ca hát. Cô liên tục ra MV, trong đó nhiều sản phẩm gây sốt như: See tình, Để Mị nói cho mà nghe, Bánh trôi nước. Sắp tới, Hoàng Thùy Linh tổ chức liveshow đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: Dân Việt. Hồng Đăng (ngoài cùng bên trái) đóng Dũng trong Nhật ký Vàng Anh phần 1 và Huy trong phần 2. Ảnh: Tiền Phong. Sau Nhật ký Vàng Anh, Hồng Đăng liên tục tham gia các dự án phim ảnh. Anh còn đoạt không ít giải thưởng như giải Diễn viên nam ấn tượng tại VTV Awards mùa giải 2016 với vai diễn trong Zippo, mù tạt và em và mùa giải 2018 với vai diễn trong Cả một đời ân oán, giải Nam diễn viên truyền hình xuất sắc tại Cánh diều vàng 2016 với vai diễn trong Zippo, mù tạt và em. Đến năm 2022, Hồng Đăng tự tay “phá tan” sự nghiệp diễn xuất do ồn ào tại Tây Ban Nha. Ảnh: Vietnamnet. Mạnh Quân đóng vai Tuấn trong Nhật ký Vàng Anh phần 1 và vai Quân trong phần 2. Ảnh: Tiền Phong. Sau Nhật ký Vàng Anh, Mạnh Quân để lại ấn tượng khi vào vai Quyết đại ca trong bộ phim 5S online. Ảnh: VTV. Năm 2018, sau khoảng thời gian im ắng, Mạnh Quân đóng phim Quỳnh búp bê. Sau đó, anh góp mặt trong nhiều phim khác như: Lửa ấm, Yêu hơn cả bầu trời, Lối về miền hoa. Ảnh: VOV. Xem MV "Kẻ cắp gặp bà già" của Hoàng Thùy Linh. Nguồn Youtube

