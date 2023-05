Hoàng Thùy Linh từ “đống tro tàn” nỗ lực gây sốt quốc tế

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh trong tiệc cưới của một cặp đôi tại nước ngoài. Trong clip, cô dâu và chú rể cùng dàn phù dâu, phù rể đã thực hiện những động tác vũ đạo của ca khúc See tình. Cô dâu mặc dù diện váy cưới vướng víu vẫn rất hào hứng cover ca khúc See tình của Hoàng Thùy Linh. Trước đó, hàng loạt ngôi sao quốc tế cũng hào hứng với ca khúc này của nữ ca sĩ. Trước khi thành công, tạo sức hút với quốc tế như hiện tại, sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh từng đứng trên bờ vực thẳm. Cách đây 17 năm, Hoàng Thùy Linh lộ clip nhạy cảm. Sự việc khiến bộ phim cô đóng phim phải dừng sóng. Bị khán giả quay lưng, Hoàng Thùy Linh rời làng giải trí. Nhắc về giai đoạn này, nữ ca sĩ dùng từ “đống tro tàn”. Ảnh: Thể thao văn hóa Theo Hoàng Thùy Linh, sau lùm xùm, cô bị đẩy lùi về phía sau vạch xuất phát. Để tiếp tục hoạt động nghệ thuật, cô phải cố gắng gấp 10 lần một nghệ sĩ mới khác. Ảnh: FBNV Hoàng Thùy Linh nỗ lực tìm hướng đi cho mình trên con đường âm nhạc. Trong vài năm đầu sau khi tái xuất, cô hợp tác cùng nhạc sĩ Lưu Thiên Hương trong các khúc Nhịp đập giấc mơ, Yêu anh. Ảnh: FBNV Những năm trở lại đây, Hoàng Thùy Linh liên tục ra mắt các MV thuộc dòng âm nhạc đương đại khai thác chất liệu dân gian. Ảnh: FBNV Cứ mỗi lần MV của Hoàng Thùy Linh được trình làng, sản phẩm của cô lại trở thành xu hướng. Đặc biệt, đầu năm 2023, See tình của Hoàng Thùy Linh được cư dân mạng lẫn nghệ sĩ trong nước, quốc tế yêu thích. Ảnh: Lao động Đối với Hoàng Thùy Linh, dù con đường trở lại với âm nhạc có nhiều khó khăn nhưng cô luôn quyết tâm vì muốn lấy lại danh dự và tự trọng. Ảnh: Lao động Sau bao nỗ lực, "Vàng Anh" Hoàng Thùy Linh đang hưởng nhiều “trái ngọt”. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ xứng đáng với các giải thưởng đạt được. Ảnh: FBNV Mới đây, tại lễ trao giải Cống hiến 2023, Hoàng Thùy Linh lập hat-trick với 3 hạng mục: Music video của năm, Album của năm và Nữ ca sĩ của năm. Ảnh: FBNVXem MV Gieo quẻ của Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu. Nguồn Hoàng Thùy Linh

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh trong tiệc cưới của một cặp đôi tại nước ngoài. Trong clip, cô dâu và chú rể cùng dàn phù dâu, phù rể đã thực hiện những động tác vũ đạo của ca khúc See tình. Cô dâu mặc dù diện váy cưới vướng víu vẫn rất hào hứng cover ca khúc See tình của Hoàng Thùy Linh. Trước đó, hàng loạt ngôi sao quốc tế cũng hào hứng với ca khúc này của nữ ca sĩ. Trước khi thành công, tạo sức hút với quốc tế như hiện tại, sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh từng đứng trên bờ vực thẳm. Cách đây 17 năm, Hoàng Thùy Linh lộ clip nhạy cảm. Sự việc khiến bộ phim cô đóng phim phải dừng sóng. Bị khán giả quay lưng, Hoàng Thùy Linh rời làng giải trí. Nhắc về giai đoạn này, nữ ca sĩ dùng từ “đống tro tàn”. Ảnh: Thể thao văn hóa Theo Hoàng Thùy Linh, sau lùm xùm, cô bị đẩy lùi về phía sau vạch xuất phát. Để tiếp tục hoạt động nghệ thuật, cô phải cố gắng gấp 10 lần một nghệ sĩ mới khác. Ảnh: FBNV Hoàng Thùy Linh nỗ lực tìm hướng đi cho mình trên con đường âm nhạc. Trong vài năm đầu sau khi tái xuất, cô hợp tác cùng nhạc sĩ Lưu Thiên Hương trong các khúc Nhịp đập giấc mơ, Yêu anh. Ảnh: FBNV Những năm trở lại đây, Hoàng Thùy Linh liên tục ra mắt các MV thuộc dòng âm nhạc đương đại khai thác chất liệu dân gian. Ảnh: FBNV Cứ mỗi lần MV của Hoàng Thùy Linh được trình làng, sản phẩm của cô lại trở thành xu hướng. Đặc biệt, đầu năm 2023, See tình của Hoàng Thùy Linh được cư dân mạng lẫn nghệ sĩ trong nước, quốc tế yêu thích. Ảnh: Lao động Đối với Hoàng Thùy Linh, dù con đường trở lại với âm nhạc có nhiều khó khăn nhưng cô luôn quyết tâm vì muốn lấy lại danh dự và tự trọng. Ảnh: Lao động Sau bao nỗ lực, "Vàng Anh" Hoàng Thùy Linh đang hưởng nhiều “trái ngọt”. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ xứng đáng với các giải thưởng đạt được. Ảnh: FBNV Mới đây, tại lễ trao giải Cống hiến 2023, Hoàng Thùy Linh lập hat-trick với 3 hạng mục: Music video của năm, Album của năm và Nữ ca sĩ của năm. Ảnh: FBNV Xem MV Gieo quẻ của Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu. Nguồn Hoàng Thùy Linh