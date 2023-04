Song Joong Ki và vợ mới tay trong tay đi du lịch Rome

Ngày 20/4, nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Song Joong Ki và vợ, Katy Louise Saunders, tay trong tay đi du lịch ở Rome, Italy. Hai vợ chồng Song Joong Ki sang châu Âu từ tháng 2 bởi nam diễn viên có lịch quay phim "My Name is Loh Kiwan" ở đây. Hai vợ chồng nam tài tử xứ Hàn ăn mặc giản dị. Vợ Song Joong Ki búi tóc cao, không trang điểm và để lộ bụng bầu lùm lùm. Diễn viên "Cậu út nhà tài phiệt" dành cho vợ những cử chỉ, ánh mắt ngọt ngào khi nắm tay đi dạo trên đường phố Rome. Cuối tháng 12/2022, nam diễn viên "Hậu duệ mặt trời" xác nhận hẹn hò với nữ diễn viên mang hai dòng máu Anh - Columbia, Katy Louise Saunders. Một tháng sau Song Joong Ki tuyên bố đã kết hôn với Katy. Joong Ki 38 tuổi còn Katy hơn anh 1 tuổi. Song Joong Ki từng kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Song Hye Kyo vào năm 2017 và ly hôn sau gần ba năm chung sống. Ngày 9/12/2022, Song Joong Ki và Katy bị bắt gặp đi cùng nhau ở sân bay Incheon, Hàn Quốc. Tuy nhiên, không ai biết cô gái đi cạnh Song Joong Ki lúc đó là ai và nhiều người cho rằng đó là một nhân viên trợ lý của nam diễn viên. Ngày 17/12, theo truyền thông Hàn Quốc, cặp đôi lại bị bắt gặp cùng nhau tới dự đám cưới của tay golf Lim Sung-jae tại khách sạn Lotte World ở Seoul. Katy Louise Saunders sinh năm 1984, là cựu diễn viên người Anh, từng đóng các bộ phim như: "Los Borgia" (2006), "Third Person" (2013) và "The Lizzie McGuire Movie" (2003). Song Joong Ki sinh năm 1985, nổi tiếng qua các bộ phim truyền hình ăn khách như: "Vincenzo", "Space Sweepers", "Chuyện tình Sungkyunkwan", "Gã khờ", "Người sói", "Hậu duệ mặt trời"... Xem video: "Fan sốc trước tin Song Joong Ki ly hôn". Nguồn VTV24

