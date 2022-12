Song Joong Ki có bạn gái mới, Song Hye Kyo giờ ra sao?

Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn năm 2019 chỉ sau 2 năm chung sống. Mới đây, Song Joong Ki có bạn gái mới. Ảnh: Sina Trong khi Song Joong Ki công khai chuyện tình cảm, Song Hye Kyo đến nay vẫn không hé lộ về chuyện hẹn hò. Hậu ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo dành nhiều thời gian gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp. Nàng ngọc nữ xứ Hàn nhanh chóng trở lại cuộc sống thường nhật sau biến cố đời tư. Vợ cũ của Song Joong Ki thường xuyên có mặt trong các sự kiện của bạn bè, đồng nghiệp. Trong bài phỏng vấn với tờ Elle, Song Hye Kyo khẳng định rằng, cô thấy vui vì những người thực sự yêu mến cô vẫn ở lại bên cô tới tận thời điểm bây giờ. Ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn cũng chia sẻ, cô học được cách tự cân bằng cảm xúc và làm chủ cuộc sống của bản thân sau mỗi giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Từ năm 2021, Song Hye Kyo đóng phim trở lại. Cô tham gia phim "The glory" và "Now, we are breaking up". Song Hye Kyo tình tứ bên Jang Ki Yong - bạn diễn phim "Now, we are breaking up". Song Hye Kyo bận rộn với các dự án quảng cáo. Nữ diễn viên nhận được nhiều lời tham gia sự kiện trong và ngoài nước. Bước sang tuổi 41, vợ cũ của Song Joong Ki vẫn trẻ trung, quyến rũ. Song Hye Kyo khoe vẻ gợi cảm khi làm người mẫu ảnh. Nữ diễn viên chuyển mình sang phong cách gợi cảm sau khi trở lại cuộc sống độc thân. Song Hye Kyo có sự nghiệp thành công dẫu tình duyên lận đận. Xem video "5 nữ diễn viên triển vọng của Hàn Quốc". Nguồn Vietnamnet

Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn năm 2019 chỉ sau 2 năm chung sống. Mới đây, Song Joong Ki có bạn gái mới. Ảnh: Sina Trong khi Song Joong Ki công khai chuyện tình cảm, Song Hye Kyo đến nay vẫn không hé lộ về chuyện hẹn hò. Hậu ly hôn Song Joong Ki , Song Hye Kyo dành nhiều thời gian gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp. Nàng ngọc nữ xứ Hàn nhanh chóng trở lại cuộc sống thường nhật sau biến cố đời tư. Vợ cũ của Song Joong Ki thường xuyên có mặt trong các sự kiện của bạn bè, đồng nghiệp. Trong bài phỏng vấn với tờ Elle, Song Hye Kyo khẳng định rằng, cô thấy vui vì những người thực sự yêu mến cô vẫn ở lại bên cô tới tận thời điểm bây giờ. Ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn cũng chia sẻ, cô học được cách tự cân bằng cảm xúc và làm chủ cuộc sống của bản thân sau mỗi giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Từ năm 2021, Song Hye Kyo đóng phim trở lại. Cô tham gia phim "The glory" và "Now, we are breaking up". Song Hye Kyo tình tứ bên Jang Ki Yong - bạn diễn phim "Now, we are breaking up". Song Hye Kyo bận rộn với các dự án quảng cáo. Nữ diễn viên nhận được nhiều lời tham gia sự kiện trong và ngoài nước. Bước sang tuổi 41, vợ cũ của Song Joong Ki vẫn trẻ trung, quyến rũ. Song Hye Kyo khoe vẻ gợi cảm khi làm người mẫu ảnh. Nữ diễn viên chuyển mình sang phong cách gợi cảm sau khi trở lại cuộc sống độc thân. Song Hye Kyo có sự nghiệp thành công dẫu tình duyên lận đận. Xem video "5 nữ diễn viên triển vọng của Hàn Quốc". Nguồn Vietnamnet