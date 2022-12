Vẻ gợi cảm của diễn viên bị đồn là bạn gái Song Joong Ki

Song Joong Ki vừa công khai hẹn hò một cô gái người Anh. Nhiều nguồn tin cho rằng nửa kia của tài tử chính là Katy Louise Saunders. Ảnh: Đẹp, Tiền Phong Theo Zing, Katy Louise Saunders sinh năm 1984, có bố người Anh, mẹ người Colombia. Ảnh: Allkpop Bạn gái tin đồn của Song Joong Ki xuất thân nghề người mẫu và bắt đầu sự nghiệp đóng phim vào năm 2002. Ảnh: VOV Các bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Katy gồm "The lizzie McGuire movie", "The borgia", "Third person", "Welcome home". Ảnh: Thể thao văn hóa Sự nghiệp diễn xuất của Katy không mấy thành công. Từ năm 2018, cô chuyển sang công việc gia sư. Ảnh: Vietnamnet Nữ diễn viên mang hai dòng máu sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm. Ảnh: Thể thao văn hóa Nhan sắc ấn tượng của Katy khi còn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, người mẫu. Ảnh: VOV Bạn gái tin đồn của Song Joong Ki có hai chú cún cưng được đặt tên là Maya và Antes. Ảnh: Thể thao văn hóa Trùng hợp, trong bài phát biểu khi nhận giải Daesang tại lễ trao giải APAN, Song Joong Ki đã cảm ơn ba nhân vật gồm Katy, Maya và Antes. Ảnh: News Trước thông tin Katy Louise Saunders là bạn gái Song Joong Ki, công ty quản lý của nam diễn viên từ chối trả lời. Ảnh: Vietnamnet Khi hẹn hò bạn gái người Anh, Song Joong Ki cải thiện rõ rệt kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Ảnh: Vietnamnet Theo nhiều nguồn tin, Song Joong Ki thích hẹn hò ở gần nhà bạn gái, đưa cô đi theo khi có lịch trình tại nước ngoài và luôn ưu tiên chiều theo thời gian biểu của người yêu. Ảnh: Zing Xem video "5 nữ diễn viên triển vọng của Hàn Quốc". Nguồn Vietnamnet

