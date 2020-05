Soi tình duyên của Diễm My “Tình yêu và tham vọng”

Diễm My 9X hiện gây chú ý khi tham gia bộ phim truyền hình “Tình yêu và tham vọng”. Trong phim, nhân vật Linh của cô được Sơn theo đuổi nhưng lại yêu thầm Minh. Ngoài đời Diễm My trải qua 3 mối tình. Năm 2013, Diễm My được cho là công khai hẹn hò Khánh Duy - giám đốc một công ty tư nhân tại Sài Gòn. Anh từng theo học Thạc sĩ tại Anh. Tuy nhiên, cuộc tình này nhanh chóng tan vỡ. Sau Khánh Duy, Diễm My hẹn hò Phan Đức. Anh sinh năm 1985, là con trai của một gia đình giàu có, từng du học và làm trong lĩnh vực kinh doanh ở Sài Gòn. Diễm My 9X từng khen Phan Đức là người chững chạc, chín chắn, có sự hài hước. Điều quan trọng nhất là anh thấu hiểu và biết cảm thông cho công việc của cô. Tháng 12/2014, nữ diễn viên phim "Tình yêu và tham vọng" đột ngột thông báo chia tay Phan Đức. Nhưng chỉ sau 1 tháng, hai người lại quay về với nhau. Diễm My tỏ ra ân hận khi trong một phút nóng giận đã nói lời chia tay. Năm 2016, Phan Đức đã chủ động liên lạc với quản lý của Diễm My và đề nghị công khai chuyện chia tay với báo chí dù cả hai đều thống nhất sẽ giữ kín. Sau cuộc tình 3 năm với Phan Đức, Diễm My tỏ ra kín tiếng hơn về chuyện tình cảm. Năm 2017, cô công khai với người hâm mộ chuyện có bạn trai mới nhưng giấu danh tính nửa kia của mình. Cuối cùng, fan cũng tìm ra bạn trai của Diễm My. Anh tên Vinh Nguyễn, từng học tại Đại học công nghệ Swinburne - viện đại học công lập ở Melbourne, bang Victoria, Úc và Đại học RMIT. Năm 2018, trong cuộc phỏng vấn trên VTC, Diễm My bày tỏ sự lo lắng cho mối quan hệ tình cảm của mình bởi cô và bạn trai yêu xa. Để đối mặt với những áp lực và tủi thân khi yêu xa, Diễm My 9x chọn cách nhớ về kỷ niệm của cả hai để nuôi dưỡng cảm xúc. Diễm My chia sẻ trên Zing hai người có tính cách khác nhau nhưng luôn cố gắng dung hòa. Cô là người thích sự nổi loạn, còn bạn trai thích những gì an toàn, ổn định, bình yên. Khi được hỏi về chuyện kết hôn, Diễm My 9X cho biết hiện cô và bạn trai muốn tập trung cho công việc. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng không lên kế hoạch trước khi nào sẽ lên xe hoa. Mời quý độc giả xem trailer tập 2 phim "Tình yêu và tham vọng". Nguồn Youtube

